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"Нова Пошта" призупиняє відправку харчових продуктів до ЄС: в чому причина

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Середа 19 квітня 2023 13:38
"Нова Пошта" призупиняє відправку харчових продуктів до ЄС: в чому причина Фото: "Нова Пошта" призупиняє відправку харчових продуктів до ЄС (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Нова Пошта" призупиняє прийом у відділеннях харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС. Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України - цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС", - пише пресслужба.

Наразі "Нова пошта" очікує на роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення відправок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку країни.

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