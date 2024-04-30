"Нова пошта" відкриває відділення: цього разу в Іспанії

Графік роботи і адреса відділення

Як зазначає оператор, відділення, у якому можна отримати та відправити документи, посилки та вантажі до 100 кг, знаходиться за адресою Барселона, 08030, C/ Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu.

Наразі відділення працює за таким графіком:

Пн-пт - 8:00-20:00.

Сб-нд - 9:00-18:00.

Вартість і терміни доставки

Зараз зазначений "Новою поштою" максимальний термін доставки складає 8 днів - ця інформація вже розміщена на сайті компанії. Однак терміни можуть бути дещо коротшими: 5-7 днів.

Вартість доставки для фізичних осіб, без врахування митних платежів, складає:

Документи до 1 кг - 1000 грн.

Посилка мала, до 2 кг - 1050 грн.

Посилка середня, до 10 кг - 1700 грн.

Посилка велика, до 30 кг - 3000 грн.

Вантаж понад 30 кг - 120 грн за кг.

Вартість адресної доставки складає:

Для посилок до 30 кг - доплата 100 грн.

Для вантажу - доплата 250 грн за кожні 100 кг.

Вартість доставки для юридичних осіб, без врахування митних платежів, складає:

Документи і посилки до 1 кг - 1000 грн.

Посилка до 2 кг - 1050 грн.

Посилка до 5 кг - 1300 грн.

Посилка до 10 кг - 1700 грн.

Посилка до 20 кг - 2200 грн.

Посилка до 30 кг - 3000 грн.

Вантаж понад 30 кг - 120 грн за кг.

Вартість адресного забору складає:

Для посилок до 30 кг - доплата 35 грн.

Для вантажу - доплата 120 грн за кожні 100 кг.

Вартість адресної доставки складає:

Для посилок до 30 кг - доплата 100 грн.

Для вантажу - доплата 250 грн за кожні 100 кг.

Вартість доставки для юридичних осіб (скриншот)

Крім цього, "Нова пошта" оголосила до 15.05.2024 знижку в 15% на відправку документів та посилок до 30 кг за промокодом. Отримати промокод можна на сайті поштового оператора.