"Нова пошта" відкрила перше відділення у великій країні ЄС: яка вартість доставки

"Нова пошта" вийшла на ринок ще однієї європейської країни - компанія відкрила перше відділення в Італії.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на прес-службу "Нової пошти".
Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).
Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг.
Термін доставки з України в Італію - від 5 днів.
Вартість доставки з Італії в Україну складає:
Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії.
Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток.
Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або плюс 10 євро за кожні 100 кг.
Відділення Nova Post у Мілані (фото: прес-служба "Нової пошти")
Відкрите 12 грудня відділення Nova Post стало ювілейним - 80-м - у Європі.
У планах української компанії розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом.
"За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 млн посилок, але це не просто посилки, це зв'язок з домом, ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони", - сказав СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець під час відкриття відділення.
Додамо, що першою відправкою в Україну з Італії через "Нову пошту" стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ.
Нагадаємо, станом на сьогодні відділення Nova Post присутні у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Італії та Молдові.
Раніше ми писали, коли планують відкрити відділення "Нової пошти" в інших країнах ЄС.