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"Нова пошта" відкрила перше відділення у великій країні ЄС: яка вартість доставки

НП відкрила відділення в Італії (фото: прес-служба "Нової пошти")
Автор: Анна Шиканова

"Нова пошта" вийшла на ринок ще однієї європейської країни - компанія відкрила перше відділення в Італії.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Що відомо про відкриття відділення НП в Італії

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2). 

Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. 

Термін доставки з України в Італію - від 5 днів. 

Вартість доставки з Італії в Україну складає: 

  • документи - 21 євро 
  • посилки до 2 кг - 22 євро 
  • посилки до 10 кг - 27 євро 
  • посилки до 30 кг - 45 євро 
  • вантажі від 30 до 100 кг - 1,7 євро за кожен кілограм.  

Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. 

Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. 

Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або плюс 10 євро за кожні 100 кг.

Відділення Nova Post у Мілані (фото: прес-служба "Нової пошти")

Де ще з’являться відділення НП в Італії

Відкрите 12 грудня відділення Nova Post стало ювілейним - 80-м - у Європі. 

У планах української компанії розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом. 

"За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 млн посилок, але це не просто посилки, це зв'язок з домом, ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони", - сказав СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець під час відкриття відділення. 

Додамо, що першою відправкою в Україну з Італії через "Нову пошту" стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. 

Нагадаємо, станом на сьогодні відділення Nova Post присутні у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Італії та Молдові.

Раніше ми писали, коли планують відкрити відділення "Нової пошти" в інших країнах ЄС.

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