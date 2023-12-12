"Новая почта" открыла первое отделение в большой стране ЕС: какая стоимость доставки

Что известно об открытии отделения ЧП в Италии

Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi, 2).

Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг.

Срок доставки из Украины в Италию - от 5 дней.

Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:

документы - 21 евро

посылки до 2 кг - 22 евро

посылки до 10 кг - 27 евро

посылки до 30 кг - 45 евро

грузы от 30 до 100 кг - 1,7 евро за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьером по любому адресу по всей Италии.

Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.

Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправки до 30 кг или плюс 10 евро за каждые 100 кг.

Отделение Nova Post в Милане (фото: пресс-служба "Новой почты")

Где еще появятся отделения ЧП в Италии

Открытое 12 декабря отделение Nova Post стало юбилейным - 80-м - в Европе.

В планах украинской компании расширить сеть и открыть отделения еще в Риме и Неаполе в ближайшее время.

"За год работы в Европе мы уже доставили 1,3 млн посылок, но это не просто посылки, это связь с домом, мы объединили украинцев, разделенных войной и границами", - сказал СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец под время открытия отделения.

Добавим, что первой отправкой в Украину из Италии через "Новую почту" стала открытка от украинских детей своему папе в прифронтовый Краматорск.

Напомним, на сегодня отделения Nova Post присутствуют в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдове.