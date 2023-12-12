"Новая почта" открыла первое отделение в большой стране ЕС: какая стоимость доставки

"Новая почта" вышла на рынок еще одной европейской страны - компания открыла первое отделение в Италии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi, 2).
Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг.
Срок доставки из Украины в Италию - от 5 дней.
Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:
Также для клиентов доступна доставка курьером по любому адресу по всей Италии.
Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.
Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправки до 30 кг или плюс 10 евро за каждые 100 кг.
Отделение Nova Post в Милане (фото: пресс-служба "Новой почты")
Открытое 12 декабря отделение Nova Post стало юбилейным - 80-м - в Европе.
В планах украинской компании расширить сеть и открыть отделения еще в Риме и Неаполе в ближайшее время.
"За год работы в Европе мы уже доставили 1,3 млн посылок, но это не просто посылки, это связь с домом, мы объединили украинцев, разделенных войной и границами", - сказал СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец под время открытия отделения.
Добавим, что первой отправкой в Украину из Италии через "Новую почту" стала открытка от украинских детей своему папе в прифронтовый Краматорск.
Напомним, на сегодня отделения Nova Post присутствуют в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдове.
Раньше мы писали, когда планируют открыть отделения "Новой почты" в других странах ЕС.