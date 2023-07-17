"Нова пошта" відкрила нове відділення в європейській столиці: перші фото

"Нова пошта" стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Річ у тім, що компанія відкрила там друге відділення Nova Post.
Де саме воно знаходиться і яка вартість доставлення посилок - читайте далі у матеріалі Styler.
Відділення розташоване на Osnabrücker Str. 1, 10589 (Оснабрюккер-штрассе) і приймає посилки та вантажі до 100 кг.
Клієнти можуть отримати послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний. Термін доставки в та з України, кажуть у прес-службі компанії, складає від 5 робочих днів.
Вартість доставки з України в Німеччину:
Разом з тим до 31 липня можна отримати 50%-знижку на доставку з Німеччини в Україну. Для цього потрібно скористатися інструкцією за посиланням.
Додамо, що крім доставки у відділення, можна також замовити адресну доставку у будь-яке місто в Німеччині або навпаки - в Україні. Також посилку з Німеччини можна відправити не виходячи з дому, замовивши послугу адресного забору.
Можна надсилати у Німеччину:
Не можна відправляти з України:
Зі списком усіх заборонених до відправлення товарів і продуктів можна ознайомитися за посиланням.
До кінця літа компанія планує відкрити близько 10 відділень Nova Post у Німеччині. Вони з’являться у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні та інших великих містах.
Крім того, представники НП активно ведуть перемовини з місцевим партнером щодо розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7500 пунктів видачі по всій країні.
Нагадаємо, перше відділення Nova Post в Німеччині було відкрито у Берліні 30 червня.
Сьогодні найчастіше українці пересилають до цієї європейської країни одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.
Раніше ми розповідали про те, що "Нова пошта" зробила важливу заяву про доставку товарів у Європу.
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