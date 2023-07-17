"Новая почта" открыла новое отделение в европейской столице: первые фото

"Новая почта" стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Дело в том, что компания открыла там второе отделение Nova Post.
Где именно оно находится и какая стоимость доставки посылок - читайте дальше в материале Styler.
Отделение расположено на Osnabrücker Str. 1, 10589 (Оснабрюккер-штрассе) и принимает посылки и грузы до 100 кг.
Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины, говорят в пресс-службе компании, составляет от 5 рабочих дней.
Стоимость доставки из Украины в Германию:
Вместе с тем до 31 июля можно получить 50% скидку на доставку из Германии в Украину. Для этого нужно воспользоваться инструкцией по ссылке.
Добавим, что кроме доставки в отделение можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот - в Украине. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома, заказав услугу адресного забора.
Можно отправлять в Германию:
Нельзя отправлять из Украины:
Со списком всех запрещенных к отправке товаров и продуктов можно ознакомиться по ссылке.
К концу лета компания планирует открыть около 10 отделений Nova Post в Германии. Они появятся в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и других крупных городах.
Кроме того, представители НП активно ведут переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране.
Напомним, первое отделение Nova Post в Германии было открыто в Берлине 30 июня.
Сегодня чаще всего украинцы пересылают в эту европейскую страну одежду, обувь, косметику, вкусняшки и книги.
Ранее мы рассказывали о том, что "Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу.
Читайте также о том, что "Новая почта" запустила новый формат отделений - вот первые фото.