"Новая почта" открыла новое отделение в европейской столице: первые фото

Где находится новое отделение НП в Берлине

Отделение расположено на Osnabrücker Str. 1, 10589 (Оснабрюккер-штрассе) и принимает посылки и грузы до 100 кг.

Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины, говорят в пресс-службе компании, составляет от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Германию:

посылки до 1 кг - 250 грн

посылки до 2 кг - 400 грн

посылки до 10 кг - 600 грн

посылки до 30 кг - 1200 грн

Вместе с тем до 31 июля можно получить 50% скидку на доставку из Германии в Украину. Для этого нужно воспользоваться инструкцией по ссылке.

Добавим, что кроме доставки в отделение можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот - в Украине. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома, заказав услугу адресного забора.

Отделение "Новой почты" в Берлине (фото: пресс-служба "Новой почты")

Можно отправлять в Германию:

питание в оригинальной упаковке, общим весом до 10 кг

парфюмерно-косметическую продукцию: парфюмерия, одеколоны, лаки для ногтей, краски для волос, косметические лосьоны

бытовую химию и моющие средства, если на их упаковке указано название производителя и склад

новые батареи и аккумуляторы (кроме свинцово-кислотных) в оригинальной упаковке с закрытыми контактами

информационные диски или флешки, не содержащие паролей

диетические добавки, витамины

Нельзя отправлять из Украины:

опасные грузы: оружие, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, вещества в баллонах под давлением, газы, дезодоранты

предметы искусства: картины, марки, старинные книги, иконы

пищевые продукты животного происхождения, а также категории с требованиями к температуре или быстрой порче

ювелирные изделия и драгоценные металлы

коммерческие отправления: посылки, содержащие более трех видов идентичных товаров, например, три телефона, четыре одинаковых пары обуви и т.п.

Со списком всех запрещенных к отправке товаров и продуктов можно ознакомиться по ссылке.

Что известно об отделении НП в Германии

К концу лета компания планирует открыть около 10 отделений Nova Post в Германии. Они появятся в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и других крупных городах.

Кроме того, представители НП активно ведут переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране.

Напомним, первое отделение Nova Post в Германии было открыто в Берлине 30 июня.

Сегодня чаще всего украинцы пересылают в эту европейскую страну одежду, обувь, косметику, вкусняшки и книги.