"Нова пошта" відкрила нове відділення в європейській столиці: перші фото

"Нова пошта" стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Річ у тім, що компанія відкрила там друге відділення Nova Post.

Де саме воно знаходиться і яка вартість доставлення посилок - читайте далі у матеріалі Styler.

Де знаходиться нове відділення НП у Берліні

Відділення розташоване на Osnabrücker Str. 1, 10589 (Оснабрюккер-штрассе) і приймає посилки та вантажі до 100 кг.

Клієнти можуть отримати послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний. Термін доставки в та з України, кажуть у прес-службі компанії, складає від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України в Німеччину:

посилки до 1 кг - 250 грн

посилки до 2 кг - 400 грн

посилки до 10 кг - 600 грн

посилки до 30 кг - 1200 грн

Разом з тим до 31 липня можна отримати 50%-знижку на доставку з Німеччини в Україну. Для цього потрібно скористатися інструкцією за посиланням.

Додамо, що крім доставки у відділення, можна також замовити адресну доставку у будь-яке місто в Німеччині або навпаки - в Україні. Також посилку з Німеччини можна відправити не виходячи з дому, замовивши послугу адресного забору.

Відділення "Нової пошти" у Берліні (фото: прес-служба "Нової пошти")

Можна надсилати у Німеччину:

харчування в оригінальній упаковці, загальною вагою до 10 кг

парфумерно-косметичну продукцію: парфуми, одеколони, лаки для нігтів, фарби для волосся, косметичні лосьйони

побутову хімія та миючі засоби, якщо на їх упаковці зазначено назву виробника та склад

нові батареї та акумулятори (крім свинцево-кислотних) в оригінальній упаковці із закритими контактами

інформаційні диски або флешки, які не містять паролів

дієтичні добавки, вітаміни

Не можна відправляти з України:

небезпечні вантажі: зброю, легкозаймисті рідини та тверді речовини, речовини в балонах під тиском, гази, дезодоранти

предмети мистецтва: картини, марки, старовинні книги, ікони

харчові продукти тваринного походження, а також категорії з вимогами до температури або швидкого псування

ювелірні вироби та дорогоцінні метали

комерційні відправлення: посилки, що містять більше трьох видів ідентичних товарів, наприклад, три телефони, чотири однакових пари взуття тощо

Зі списком усіх заборонених до відправлення товарів і продуктів можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про відділення НП у Німеччині

До кінця літа компанія планує відкрити близько 10 відділень Nova Post у Німеччині. Вони з’являться у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні та інших великих містах.

Крім того, представники НП активно ведуть перемовини з місцевим партнером щодо розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7500 пунктів видачі по всій країні.

Нагадаємо, перше відділення Nova Post в Німеччині було відкрито у Берліні 30 червня.

Сьогодні найчастіше українці пересилають до цієї європейської країни одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.