"Новая почта" открыла новое отделение в европейской столице: первые фото
"Новая почта" стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Дело в том, что компания открыла там второе отделение Nova Post.
Где именно оно находится и какая стоимость доставки посылок - читайте дальше в материале Styler.
Где находится новое отделение НП в Берлине
Отделение расположено на Osnabrücker Str. 1, 10589 (Оснабрюккер-штрассе) и принимает посылки и грузы до 100 кг.
Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины, говорят в пресс-службе компании, составляет от 5 рабочих дней.
Стоимость доставки из Украины в Германию:
- посылки до 1 кг - 250 грн
- посылки до 2 кг - 400 грн
- посылки до 10 кг - 600 грн
- посылки до 30 кг - 1200 грн
Вместе с тем до 31 июля можно получить 50% скидку на доставку из Германии в Украину. Для этого нужно воспользоваться инструкцией по ссылке.
Добавим, что кроме доставки в отделение можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот - в Украине. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома, заказав услугу адресного забора.
Отделение "Новой почты" в Берлине (фото: пресс-служба "Новой почты")
Можно отправлять в Германию:
- питание в оригинальной упаковке, общим весом до 10 кг
- парфюмерно-косметическую продукцию: парфюмерия, одеколоны, лаки для ногтей, краски для волос, косметические лосьоны
- бытовую химию и моющие средства, если на их упаковке указано название производителя и склад
- новые батареи и аккумуляторы (кроме свинцово-кислотных) в оригинальной упаковке с закрытыми контактами
- информационные диски или флешки, не содержащие паролей
- диетические добавки, витамины
Нельзя отправлять из Украины:
- опасные грузы: оружие, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, вещества в баллонах под давлением, газы, дезодоранты
- предметы искусства: картины, марки, старинные книги, иконы
- пищевые продукты животного происхождения, а также категории с требованиями к температуре или быстрой порче
- ювелирные изделия и драгоценные металлы
- коммерческие отправления: посылки, содержащие более трех видов идентичных товаров, например, три телефона, четыре одинаковых пары обуви и т.п.
Со списком всех запрещенных к отправке товаров и продуктов можно ознакомиться по ссылке.
Что известно об отделении НП в Германии
К концу лета компания планирует открыть около 10 отделений Nova Post в Германии. Они появятся в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и других крупных городах.
Кроме того, представители НП активно ведут переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране.
Напомним, первое отделение Nova Post в Германии было открыто в Берлине 30 июня.
Сегодня чаще всего украинцы пересылают в эту европейскую страну одежду, обувь, косметику, вкусняшки и книги.
Ранее мы рассказывали о том, что "Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу.
Читайте также о том, что "Новая почта" запустила новый формат отделений - вот первые фото.