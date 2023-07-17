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"Новая почта" открыла новое отделение в европейской столице: первые фото

Новина українською →
Германия, Понедельник 17 июля 2023 13:50
"Новая почта" открыла новое отделение в европейской столице: первые фото Вот так выглядит новое отделение НП в Берлине (фото: пресс-служба "Новой почты")
Автор: Василина Копытко

"Новая почта" стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Дело в том, что компания открыла там второе отделение Nova Post.

Где именно оно находится и какая стоимость доставки посылок - читайте дальше в материале Styler.

Где находится новое отделение НП в Берлине

Отделение расположено на Osnabrücker Str. 1, 10589 (Оснабрюккер-штрассе) и принимает посылки и грузы до 100 кг.

Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины, говорят в пресс-службе компании, составляет от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Германию:

  • посылки до 1 кг - 250 грн
  • посылки до 2 кг - 400 грн
  • посылки до 10 кг - 600 грн
  • посылки до 30 кг - 1200 грн

Вместе с тем до 31 июля можно получить 50% скидку на доставку из Германии в Украину. Для этого нужно воспользоваться инструкцией по ссылке.

Добавим, что кроме доставки в отделение можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот - в Украине. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома, заказав услугу адресного забора.

&quot;Новая почта&quot; открыла новое отделение в европейской столице: первые фото&quot;Новая почта&quot; открыла новое отделение в европейской столице: первые фотоОтделение "Новой почты" в Берлине (фото: пресс-служба "Новой почты")

Можно отправлять в Германию:

  • питание в оригинальной упаковке, общим весом до 10 кг
  • парфюмерно-косметическую продукцию: парфюмерия, одеколоны, лаки для ногтей, краски для волос, косметические лосьоны
  • бытовую химию и моющие средства, если на их упаковке указано название производителя и склад
  • новые батареи и аккумуляторы (кроме свинцово-кислотных) в оригинальной упаковке с закрытыми контактами
  • информационные диски или флешки, не содержащие паролей
  • диетические добавки, витамины

Нельзя отправлять из Украины:

  • опасные грузы: оружие, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, вещества в баллонах под давлением, газы, дезодоранты
  • предметы искусства: картины, марки, старинные книги, иконы
  • пищевые продукты животного происхождения, а также категории с требованиями к температуре или быстрой порче
  • ювелирные изделия и драгоценные металлы
  • коммерческие отправления: посылки, содержащие более трех видов идентичных товаров, например, три телефона, четыре одинаковых пары обуви и т.п.

Со списком всех запрещенных к отправке товаров и продуктов можно ознакомиться по ссылке.

Что известно об отделении НП в Германии

К концу лета компания планирует открыть около 10 отделений Nova Post в Германии. Они появятся в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и других крупных городах.

Кроме того, представители НП активно ведут переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране.

Напомним, первое отделение Nova Post в Германии было открыто в Берлине 30 июня.

Сегодня чаще всего украинцы пересылают в эту европейскую страну одежду, обувь, косметику, вкусняшки и книги.

Ранее мы рассказывали о том, что "Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу.

Читайте также о том, что "Новая почта" запустила новый формат отделений - вот первые фото.

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