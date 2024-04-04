"Нова пошта" скасувала плату за популярну послугу: є важлива умова

Важливі деталі

У компанії розповіли, що послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення - у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу.

Директор із розробки клієнтських сервісів компанії Юлія Колесник розповіла, що тепер клієнти зможуть отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання.

"Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною", - додала вона.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром

Як скористатись послугою

Замовити переадресацію може кожен через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.

Для того, щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати

обрати послугу "Переадресація"

заповнити дані щодо нового місця доставки

натиснути "Змінити місце доставки"

Важливо, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.