"Нова пошта" запустила доставку з OLX у Польщу: як користуватися послугою і яка ціна
Як замовити доставку з OLX у Польщу - важливе питання для багатьох наших громадян, які змушені були виїхати в цю європейську країну після повномасштабного вторгнення РФ. Нещодавно стало відомо, що доставку в Польщу з OLX запустила українська компанія "Нова пошта".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням прес-службу компанії розповідає, що українцям потрібно знати про нову послугу, кому вона доступна і як саме замовити доставку з OLX у Польщу.
Кому доступна нова послуга
Українці у Польщі можуть замовляти речі з маркетплейса "OLX Україна" у будь-яке відділення Nova Post.
При цьому вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.
У прес-службі "Нової пошти" пояснили, що послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.
Строк доставки у Польщу - від 3 днів (після підтвердження угоди продавцем).
"Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, які дозволені до пересилки через кордон", - наголосили експерти.
Як замовити доставку з OLX у Польщу
Для того, щоб замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі потрібно:
- обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн
- натиснути "Купити із доставкою" та обрати опцію "Нова Пошта у Польщу"
- заповнити свої ПІБ українською та обрати місто й відділення Nova Post у Польщі
- сплатити на сайті доставку товару, вартість та збір за сервіс "Безпечна угода" українською банківською карткою онлайн
- очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі
Детальніше про доставку товарів з "OLX Україна" в Польщу можна дізнатись за посиланням.
Різні пропозиції від служби доставки (скріншот: olx.ua)
Найпопулярніші категорії замовлень
Зазначимо, що нині в Польщі працюють:
- 40 відділень Nova Post
- власна кур'єрська доставка по всій країні
Крім того, існує можливість отримувати посилки або ж відправляти їх в Україну з поштоматів InPost.
Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є: одяг, книги та дрібна техніка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" почала продавати ліки.
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