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Нова пошта може не прийняти у вас ці речі: як правильно рахувати об’ємну вагу

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 10:01
Нова пошта може не прийняти у вас ці речі: як правильно рахувати об’ємну вагу В Новій пошті розповіли про правила (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Перед відправкою будь-якого товару Новою поштою варто переконатися, що відділення, куди ви збираєтеся, прийме його.

Як не помилитися при відправці – дивіться нижче в матеріалі Styler.

Існують такі основні типи відділень:

  • Ті, які приймають до 30 кг. Це, як правило невеличкі відділення, в яких не передбачено великий склад і під’їзд великих вантажівок.
  • Вантажні – які приймають відправлення понад 30 кг. Таких відділень менше і вони займають більшу площу, часто знаходяться у віддалених районах населених пунктів.
  • Мінівідділення, які приймають до 10 кг.

Що таке 30 кг?

Мова йде не про фактичну вагу, а про об’ємну. Щоб її розрахувати існує спеціальна формула:

  • Об’ємна вага (кг) = Д (см) х Ш (см) х В (см) : 4000
  • або Об’єм вантажу (куб. м.) х 250

Наприклад, фактична вага книги = 400 г (0,4 кг). Тоді як об’ємна = 27 х 20 х 1 : 4000 = 0,135 кг.

Звісно з невеликими речами у вас незначний ризик, що у невантажному відділенні товар не приймуть. Однак при відправленні габаритних вантажів краще переміряти і зайвий раз переконатися.

Також враховуйте, що при кур’єрській доставці відправлення до 30 кг при підйомі на поверх безкоштовні, а все, що більше – за визначеними Новою поштою тарифами.

Які відділення приймають відправлення до 30 кг, а які – більше, можна дізнатися за посиланням тут.

Раніше ми писали, які речі потребують додаткового пакування на Новій пошті.

Також читайте, які речі не можна надсилати взагалі.

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