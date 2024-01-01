ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нова пошта" працює сьогодні чи ні: графік на 1 січня

Понеділок 01 січня 2024 08:00
UA EN RU
"Нова пошта" працює сьогодні чи ні: графік на 1 січня Як працює Нова пошта 1 січня (фото: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

1 січня не усі заклади та приватні установи працюють, адже сьогодні - Новий рік. Втім, чи буде працювати "Нова пошта"? Важливо дізнатися про це до того, як ви підете у відділеня.

Як працює "Нова пошта" 1 січня, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт компанії.

Графік "Нової пошти" на 1 січня

Як виявилося, у перший день 2024 року компанія не працює. Вже 2 числа "Нова пошта" почне працювати за звичайним графіком.

Але є виняток. Деякі відділення, як зазначено на сайті, можуть працювати за індивідуальним графіком.

Ви зможете перевірити, чи працює саме ваше відділення "Нової пошти" 1 січня, завантаживши спеціальний файл.. У ньому компанія зібрала повну інформацію.

Втім, як зазначено у файлі, 1 січня працюватиме лише одне відділення у Харкові. Ті, хто не встиг отримати посилки або ж хоче відправити щось родичам чи знайомим, не слід засмучуватися. Адже вже 2 січня все запрацює як звичайно.

Як працюватиме Укрпошта 1 січня

У перший день нового року працівники пошти відпочиватимуть. Але 2 січня роботу буде поновлено за звичайним графіком.

Відомо, що під час війни в Україні святкові дні, які передбачено Кодексом законів про працю, скасовано. Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні. Втім, роботодавець має право самостійно вирішувати, чи робити святковий день вихідним.

Раніше ми вже розповідали, скільки можна зберігати "олів'є", "шубу" і салат з сухариками.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як працюватимуть банки, супермаркети та ТРЦ на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта Новий рік