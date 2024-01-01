"Новая почта" работает сегодня или нет: график на 1 января

1 января не все заведения и частные учреждения работают, ведь сегодня – Новый год. Но будет ли работать "Новая почта? Важно узнать об этом до того, как вы отправитесь в отделение.

Как работает "Новая почта" 1 января, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании.

График "Новой почты" на 1 января

Как оказалось, в первый день 2024 компания не работает. Уже 2 числа "Новая почта" заработает по обычному графику.

Но есть исключение. Некоторые отделения, как указано на сайте, могут работать по индивидуальному графику.

Вы сможете проверить, работает ли именно ваше отделение "Новой почты" 1 января, загрузив специальный файл.. В нем компания собрала полную информацию.

Впрочем, как указано в файле, 1 января будет работать только одно отделение в Харькове. Те, кто не успел получить посылки или хочет отправить что-то родственникам или знакомым, не следует расстраиваться. Ведь уже 2 января все заработает как обычно.

Как будет работать Укрпочта 1 января

В первый день нового года работники почты будут отдыхать. Но 2 января работа будет возобновлена по обычному графику.

Известно, что во время войны в Украине праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде, отменены. Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни. Впрочем, работодатель имеет право самостоятельно решать, делать ли праздничный день выходным.