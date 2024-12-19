Нова ера спілкування. ChatGPT тепер доступний у WhatsApp: як він працюватиме

OpenAI зробила оголошення через пряму трансляцію на YouTube, продемонструвавши технологію в дії. У США користувачі можуть зателефонувати за номером 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), щоб поговорити з ChatGPT і отримати доступ до тих самих просунутих відповідей, що й у веб-версії чат-бота.

Основна ідея надання доступу до ChatGPT через звичайну телефонну лінію полягає в тому, щоб дати людям можливість спілкуватися з чат-ботом, перебуваючи в місцях без підключення до інтернету.

Для користувачів в інших країнах OpenAI також оголосила про доступність ChatGPT у WhatsApp, що дає змогу надсилати текстові повідомлення чат-боту прямо через платформу обміну повідомленнями Meta.

Для цього достатньо почати чат з тим же номером, зазначеним вище (1-800-242-8478). OpenAI повідомила, що працює над додаванням можливості входу в облікові записи ChatGPT через бот у WhatsApp.