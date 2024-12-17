OpenAI "вбила" Google. Пошуковик ChatGPT Search тепер доступний усім: деталі оновлення

У жовтні OpenAI запустила власний пошуковик, інтегрований у ChatGPT. Спочатку ця функція була доступна тільки підписникам ChatGPT Plus, але тепер OpenAI робить ChatGPT Search доступним для всіх, включно з користувачами безкоштовної версії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі оновлення

OpenAI оголосила цю новину в рамках трансляції "12 днів Shipmas", а також представила "оптимізовану" версію функції для мобільних пристроїв і можливість пошуку в режимі просунутого голосового управління.

Пошукова система ChatGPT спочатку була запущена для платних пеідписників у жовтні. Тепер вона стане доступною і в безкоштовній версії, хоча для використання знадобляться обліковий запис і авторизація.

Одне з поліпшень у мобільній версії робить ChatGPT більш схожим на традиційний пошуковик. Наприклад, під час пошуку певного місця, як-от ресторани або місцеві визначні пам'ятки, ChatGPT відображає список результатів із зображеннями, рейтингами і годинами роботи. Натиснувши на місце, можна отримати більше інформації, а також переглянути карту з маршрутом прямо в застосунку.

Інша нова функція прискорює пошук певних сайтів, таких як "сайти для бронювання готелів". Замість миттєвого формування відповіді, ChatGPT спочатку показує посилання на релевантні веб-сайти, а потім надає детальну інформацію по кожному варіанту.

Крім того, у режимі Advanced Voice Mode (доступному тільки для платних користувачів) ChatGPT може автоматично надавати актуальну інформацію з інтернету.

Раніше під час трансляцій OpenAI також анонсувала запуск текстово-візуальної моделі Sora і представила підписку ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць.

Пошуковик ChatGPT став безкоштовним (фото: 9to5mac)