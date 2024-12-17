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OpenAI "вбила" Google. Пошуковик ChatGPT Search тепер доступний усім: деталі оновлення

Вівторок 17 грудня 2024 14:30
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OpenAI "вбила" Google. Пошуковик ChatGPT Search тепер доступний усім: деталі оновлення Тепер будь-хто може використовувати пошуковик ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У жовтні OpenAI запустила власний пошуковик, інтегрований у ChatGPT. Спочатку ця функція була доступна тільки підписникам ChatGPT Plus, але тепер OpenAI робить ChatGPT Search доступним для всіх, включно з користувачами безкоштовної версії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Деталі оновлення

OpenAI оголосила цю новину в рамках трансляції "12 днів Shipmas", а також представила "оптимізовану" версію функції для мобільних пристроїв і можливість пошуку в режимі просунутого голосового управління.

Пошукова система ChatGPT спочатку була запущена для платних пеідписників у жовтні. Тепер вона стане доступною і в безкоштовній версії, хоча для використання знадобляться обліковий запис і авторизація.

Одне з поліпшень у мобільній версії робить ChatGPT більш схожим на традиційний пошуковик. Наприклад, під час пошуку певного місця, як-от ресторани або місцеві визначні пам'ятки, ChatGPT відображає список результатів із зображеннями, рейтингами і годинами роботи. Натиснувши на місце, можна отримати більше інформації, а також переглянути карту з маршрутом прямо в застосунку.

Інша нова функція прискорює пошук певних сайтів, таких як "сайти для бронювання готелів". Замість миттєвого формування відповіді, ChatGPT спочатку показує посилання на релевантні веб-сайти, а потім надає детальну інформацію по кожному варіанту.

Крім того, у режимі Advanced Voice Mode (доступному тільки для платних користувачів) ChatGPT може автоматично надавати актуальну інформацію з інтернету.

Раніше під час трансляцій OpenAI також анонсувала запуск текстово-візуальної моделі Sora і представила підписку ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць.

OpenAI &quot;вбила&quot; Google. Пошуковик ChatGPT Search тепер доступний усім: деталі оновлення

Пошуковик ChatGPT став безкоштовним (фото: 9to5mac)

У нас також є матеріал про те, що відомо про чат-бот Grok AI від Ілона Маска, і чим він відрізняється від ChatGPT.

А ще ми писали про все, що відомо про пошуковик-конкурента Google ChatGPT Search.

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