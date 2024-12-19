Новая эра общения. ChatGPT теперь доступен в WhatsApp: как он будет работать

OpenAI сделала объявление через прямую трансляцию на YouTube, продемонстрировав технологию в действии. В США пользователи могут позвонить по номеру 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), чтобы поговорить с ChatGPT и получить доступ к тем же продвинутым ответам, что и в веб-версии чат-бота.

Основная идея предоставления доступа к ChatGPT через обычную телефонную линию заключается в том, чтобы дать людям возможность общаться с чат-ботом, находясь в местах без подключения к интернету.

Для пользователей в других странах OpenAI также объявила о доступности ChatGPT в WhatsApp, что позволяет отправлять текстовые сообщения чат-боту прямо через платформу обмена сообщениями Meta.

Для этого достаточно начать чат с тем же номером, указанным выше (1-800-242-8478). OpenAI сообщила, что работает над добавлением возможности входа в учетные записи ChatGPT через бот в WhatsApp.