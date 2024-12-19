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Новая эра общения. ChatGPT теперь доступен в WhatsApp: как он будет работать

ChatGPT от OpenAI теперь появился в WhatsApp (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

OpenAI впервые запускает ChatGPT в WhatsApp, и пользоваться им можно совершенно бесплатно. Новая функция позволит вам общаться с ним так же, как с человеком или встроенным в мессенджер ИИ от Meta.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

OpenAI сделала объявление через прямую трансляцию на YouTube, продемонстрировав технологию в действии. В США пользователи могут позвонить по номеру 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), чтобы поговорить с ChatGPT и получить доступ к тем же продвинутым ответам, что и в веб-версии чат-бота.  

Основная идея предоставления доступа к ChatGPT через обычную телефонную линию заключается в том, чтобы дать людям возможность общаться с чат-ботом, находясь в местах без подключения к интернету.  

Для пользователей в других странах OpenAI также объявила о доступности ChatGPT в WhatsApp, что позволяет отправлять текстовые сообщения чат-боту прямо через платформу обмена сообщениями Meta.  

Для этого достаточно начать чат с тем же номером, указанным выше (1-800-242-8478). OpenAI сообщила, что работает над добавлением возможности входа в учетные записи ChatGPT через бот в WhatsApp. 

 

Напомним, что поисковик ChatGPT Search теперь стал доступен всем.

А еще мы писали про три простых способа отредактировать изображение с помощью ChatGPT.

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