Нотариусы в Украине работают во время войны: что можно оформить и что нельзя

Как рассказала экс-заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, часть нотариусов в нынешних условиях временно прекратили свою работу.

Она рассказала, что в условиях военного положения дела о наследстве заводятся любым нотариусом, независимо от места открытия наследства. То есть – обратиться можно за помощью в нотариальные конторы в любом регионе, где вы сейчас находитесь.

Однако, по оформлению договоров сейчас есть ограничения. Нотариусы не оформляют документы о покупке-продаже, ипотеке и дарения имущества.

"Из соображений безопасности и защиты права владения Государственный реестр недвижимости был заблокирован Минюстом с первого дня войны. До восстановления полноценной работы реестров, необходимых для заверения указанных договоров, действует запрет на совершение таких действий", - подчеркнула Онищук.

Также она рассказала, как можно сейчас найти нотариуса в любой точке Украины. Нотариальная палата создала реестр нотариусов, которые работают в условиях войны. Полный список – вот тут.

Поиск можно делать по ключевым словам, по фамилии нотариуса или по местонахождению (город, населенный пункт).