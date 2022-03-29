Нотаріуси в Україні працюють під час війни: що можна оформити і що ні

Як розповіла ексзаступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, частина нотаріусів у нинішніх умовах тимчасово припинили свою роботу.

Вона розповіла, що в умовах воєнного стану справи про спадщину заводяться будь-яким нотаріусом, незалежно від місця відкриття спадщини. Тобто - звернутися можна за допомогою в нотаріальні контори в будь-якому регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Однак, щодо оформлення договорів зараз є обмеження. Нотаріуси не оформляють документи про купівлю-продаж, іпотеку та дарування майна.

"З міркувань безпеки та захисту права володіння Державний реєстр нерухомості був заблокований Мін'юстом з першого дня війни. До відновлення повноцінної роботи реєстрів, необхідних для засвідчення зазначених договорів, діє заборона на вчинення таких дій", - підкреслила Оніщук.

Також вона розповіла, як можна зараз знайти нотаріуса в будь-якій точці України. Нотаріальна палата створила реєстр нотаріусів, які працюють в умовах війни. Повний список – ось тут.

Пошук можна робити за ключовими словами, на прізвище нотаріуса або за місцезнаходженням (місто, населений пункт).