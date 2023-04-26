"Ностальгія за совком". Київські школярі "засвітились" у піонерській формі: спалахнув скандал

Минулої суботи у Києві провели "Лідерський форум" для учнів шкіл Печерського району. На заході діти виступали у червоних хустинках-краватках, які асоціюються зі строєм піонерів та часами СРСР. Через це вбрання розгорівся скандал.
Про це повідомив Сергій Пасюта у Facebook.
"У Печерському районі перевинайшли "пионерские галстуки". Добре, учні цього вже не застали і не дають дупля, до чого це відсилка. Але ж там і старіші дядьки й тітки були, у яких точно мало щось клацнути у голові", - пише Сергій.
Цей захід організувало шкільне самоврядування "Печерська елітна рада лідерів" (PERL).
Спершу світлину та опис події опублікували на офіційній сторінці Печерської районної державної адміністрації Києва у Facebook. Втім після шквалу критики допис видалили.
Більшість користувачів сприйняла червоні хусточки-краватки як елемент піонерського вбрання й пропаганду радянського минулого. Багато людей обурились цьому та залишили гнівні коментарі під постом Пасюти.
А саме:
У часи вільного доступу до мережі ні разу не повірю, що в наче розумних головах учнівського самоврядування нічого не клацнуло (в них ще є батьки, але чи притомні - питання). Це просто треш, і в тих головах також.
Ці діти книжки читають взагалі хоч трохи не в хрестоматії? Доволі дорослі, про піонерів мало бути хоч десь в позашкільній літературі.
Це ж елітні лідери, вони не мають часу на читання.
Так і хочеться вигукнути: "Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов"...
Ця війна ще, схоже, буде довгою... до останнього кривавої краватки на сцені. Як це взагалі можливо, особливо зараз в Києві на Печерську?
Втім варто зазначити, що деякі користувачі мережі не побачили у цьому трагедії й виправдовують одяг школярів просто невдало підібраним кольором хустинок-кравоток. Аргументом наводять те, що такий же елемент форми мають і пластуни, і працівники ПриватБанку.
Після шквалу негативу у свою сторону організатори форуму прокоментували ситуацію.
"Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали - коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні - це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться", - пояснили організатори в Instagram.
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