Носите одежду наизнанку и закрывайте двери: все приметы и запреты на Хэллоуин

Хэллоуин – это международный праздник, который отмечается во многих странах. Традиционно День Всех Святых празднуют 31 октября. Этот день не является официальным государственным праздником ни в одной стране, хотя история Хэллоуина уходит в традиции древних кельтов Ирландии и Шотландии.

По народным поверьям, именно вечером 31 октября темные и потусторонние силы получают свободу и могут появляться среди людей. Традиционные карнавальные костюмы, которые используют для вечеринок – защищают от этих нечистых сил. С древних времен в этот день люди облачались в наряды ведьм, приведений и духов.

Во многих странах в этот день дети в таких костюмах выпрашивают сладости у взрослых с фразой: "Конфеты или смерть!"

Традиции Хэллоуина

Символ праздника – тыква "Джек". Из тыквы делают фонари, вырезав всю середину и надрезав на ней лицо Джека. По легенде, кузнец Джек обманул Сатану и после смерти не попал ни в рай, ни в ад. Он превратился в скитающуюся душу, а уголек, который ему подарила нечистая сила, Джек сохранил в тыкве, чтобы не блуждать в потемках.

Во многих странах устраивают в этот день вечеринки, которые оформляются блюдами из тыквы, сладостями и напитками. Обычно на таких вечеринках смотрят фильмы ужасов, делятся историями и танцуют.

Приметы на Хэллоуин

Тыква и орехи отпугивают нечистую силы. Светильники из тыквы нужно выставлять у входа в дом. А веточку ореха вешали над входными дверями.

Одежду в Хэллоуин носят наизнанку, а из дома выходят задом наперед – так можно запутать привидения и отпугнуть их от дома.

В полночь обязательно бьют в колокола – церковный звон отпугивает нечистую силу и демонов.

Увидеть сову на крыше дома 31 октября – плохая примета, ее нужно сразу прогнать. Она может сигнализировать о том, что в доме появится покойник.

Черных котов на Хэллоуин в доме держать нельзя, она может принести страдания и несчастье. Домашних животных нельзя оставлять одних в такую ночь, а если к порогу придет чужое животное – пускать нельзя.

Во всех комнатах нужно зажечь свечи – они отпугивают ведьм и злых духов. Если свеча погаснет – дурной знак, беда где-то рядом.

Вечером во дворах жгут костры, а все жильцы дома совершают ритуальный обход, чтобы защитить себя от негативной энергии. Уголек из такого костра нужно сохранить и держать в доме целый год.

Нельзя в этот день убивать пауков. Они предупреждают об опасности и по некоторым поверьям, символизируют умерших родственников, которые пришли защитить дом от нечисти.

Нельзя оставлять на Хэллоуин белье на веревке для просушивания – в него может забраться злой дух.

Нельзя отказывать в помощи и тем, кто просит милостыню. Проклятия в такой день имеют мощную энергетическую силу.

Все окна и двери в доме должны быть закрыты – через них могут забраться духи и демоны.

Если за спиной слышатся шаги – оборачиваться нельзя.

Для того чтобы найти пару – достаточно ясно и твердо сообщить своей симпатии о намерениях. Друидские обычаи включали в себя в этот день оргии и жрецы верили, что таким образом можно обеспечить себе успех на весь ближайший год.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают День студента.

А также мы рассказывали о традициях празднования Хеллоуина в Украине.