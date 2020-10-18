День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Выходные и праздники в ноябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Сколько будем отдыхать в ноябре 2020, какие важные праздники стоит отметить в календаре - в материале Styler

Ноябрь 2020 станет для украинцев одним из месяцев, когда нам не доведется отдыхать дополнительно. И хотя работать мы будем много, впереди декабрь - месяц зимних развлечений и ожидания новогодней ночи.

Но и в ноябре будет много поводов, чтобы забыть о суете рабочих будней и хорошенько отдохнуть. Обо всем этом - читайте в материале Styler.

В последний месяц осени нас ждет 21 рабочий день и 9 дней для отдыха. Выходными в ноябре будут такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Кроме того, нас ждет Димитриевская родительская суббота (7 ноября). В этот день нужно отдавать дань памяти предков.

Конечно же, молодежь бурно отметит Международный день студентов 17 ноября, а 19 ноября поздравим "сильную половину" с Международным днем мужчин.

День святого Михаила 21 ноября станет самым важным религиозным праздником месяца. А 27 числа мы отправимся на распродажи, ведь этот день посвящен Черной пятнице и неделе (а то и не одной) грандиозных распродаж.

Выходные и рабочие дни октября (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники ноября 2020

1 ноября - Международный день вегана

7 ноября - Димитриевская родительская суббота

9 ноября - День украинской письменности и языка

10 ноября - Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)

11 ноября - Всемирный день шопинга

13 ноября - Международный день слепых

16 ноября - Международный день терпимости

17 ноября - Международный день студентов

19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии

21 ноября - День Достоинства и Свободы, День святого Михаила , Всемирный день телевидения

, Всемирный день телевидения 27 ноября - Черная пятница

28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало многодневного Рождественского поста

30 ноября - Всемирный день животных.

Интересно, что в июле этого года у украинцев было рекордное количество рабочих дней - целых 23 дня, а май стал самым богатым на выходные и праздники - 19 рабочих и 12 выходных дней.