ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Воскресенье 18 октября 2020 09:19
День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в ноябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Сколько будем отдыхать в ноябре 2020, какие важные праздники стоит отметить в календаре - в материале Styler

Ноябрь 2020 станет для украинцев одним из месяцев, когда нам не доведется отдыхать дополнительно. И хотя работать мы будем много, впереди декабрь - месяц зимних развлечений и ожидания новогодней ночи.

Но и в ноябре будет много поводов, чтобы забыть о суете рабочих будней и хорошенько отдохнуть. Обо всем этом - читайте в материале Styler.

В последний месяц осени нас ждет 21 рабочий день и 9 дней для отдыха. Выходными в ноябре будут такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Кроме того, нас ждет Димитриевская родительская суббота (7 ноября). В этот день нужно отдавать дань памяти предков.

Конечно же, молодежь бурно отметит Международный день студентов 17 ноября, а 19 ноября поздравим "сильную половину" с Международным днем мужчин.

День святого Михаила 21 ноября станет самым важным религиозным праздником месяца. А 27 числа мы отправимся на распродажи, ведь этот день посвящен Черной пятнице и неделе (а то и не одной) грандиозных распродаж.

День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Выходные и рабочие дни октября (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники ноября 2020

  • 1 ноября - Международный день вегана
  • 7 ноября - Димитриевская родительская суббота
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка
  • 10 ноября - Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)
  • 11 ноября - Всемирный день шопинга
  • 13 ноября - Международный день слепых
  • 16 ноября - Международный день терпимости
  • 17 ноября - Международный день студентов
  • 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии
  • 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День святого Михаила, Всемирный день телевидения
  • 27 ноября - Черная пятница
  • 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало многодневного Рождественского поста
  • 30 ноября - Всемирный день животных.

Интересно, что в июле этого года у украинцев было рекордное количество рабочих дней - целых 23 дня, а май стал самым богатым на выходные и праздники - 19 рабочих и 12 выходных дней.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Праздники

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь