Хэллоуин 2020: когда будем праздновать, главные традиции и запреты

Хэллоуин 2020 (фото: freepik.com)

Хэллоуин или Ночь накануне Дня всех святых отмечается ежегодно в последний день октября, и дата этого мистического и жутковатого праздника остается неизменной.

Уже совсем скоро, в ночь с 31 октября на 1 ноября, во многих странах мира у миллионов людей снова будет возможность повеселиться, нарядившись в костюм нечистой силы, и вновь зазвучат шутливые угрозы "Trick-or-treat" (сладость или гадость). Правда, с учетом пандемии из-за карантина в 2020 году и карантинных ограничений, такие "пугалки" очевидно перейдут с улиц в сеть.

В Украине праздник Хэллоуин с каждым годом становится все более популярным. Этому способствует не только забавный формат современного празднования, но и наличие исторических "корней". Так, наши предки в языческие времена отмечали в эту дату Велесову ночь, традиции и обряды которой очень схожи с западным Самайном.

Какие традиции, правила и запреты в праздник Хэллоуин

Тыква со свечкой (или "светильник Джека") - неизменный атрибут и главный символ праздника - изначально выполняла функцию отпугивания нечистой силы. А еще, чтобы гуляющие по Земле души умерших нашли обратную дорогу в чистилище. Также в давние времена люди разжигали ритуальные костры, а праздничный огонь считали очищающим от грехов и болезней.

Празднование Хэллоуина не обходится без тыквы (фото: pixabay.com)

Считается очень дурной приметой задуть огонь в тыкве до окончания праздника - якобы это сулило несчастье, или нарушителя запрета могли сцапать духи и утащить с собой в преисподнюю.

Еще один запрет, связанный со "светильником Джека" - ни в коем случае нельзя ломать и выбрасывать тыквы в праздничный вечер. В противном случае злые духи могут жестоко отомстить и наказать нарушителя травмами или даже гибелью.

Прохожие на улицах должны маскироваться под всякую нечисть, чтобы обмануть настоящих злых духов и не быть узнанными, а многие столетия назад люди наряжались в шкуры животных.

Дети в Хэллоуин обязательно ходили целой гурьбой по домам соседей и знакомых, выпрашивая сладости со словами Trick-or-treat ("кошелек или жизнь", "сладость или гадость"). Сейчас отказ взрослых откупиться от "угроз" детворы вкуснятиной могут считать жадностью или снобизмом, а вот раньше называли очень дурной приметой и верили, что за это можно серьезно поплатиться и навлечь на себя крупные несчастья.

Ранее мы писали о том, что украинцам добавили много выходных и перенесли праздники, а также рассказывали, когда теперь будем отдыхать.