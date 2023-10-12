"Носіть із собою". Мер Черкас попросив мешканців не ходити до туалету в укриттях
У Черкасах на набережній встановили для мешканців міста нове модульне укриття. У зв'язку з цим голова міста Анатолій Бондаренко попросив людей не використовувати бомбосховище як туалет.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеве видання Черкас.
Що відомо про заяву мера Черкас
Міський голова наголосив городянам саме на тому, щоб вони не приймали укриття за громадський туалет.
"Не знаю, що з цього вийде, але попросив би мешканців міста дотримуватися, перш за все, правил благоустрою. Це не громадський туалет, це модульне бетонне укриття від уламків, тому ставтеся до цього відповідно", - зазначив мер.
У коментарях до публікації цієї новини у соцмережах видання мешканці іронічно відреагували, що вони дослухаються до поради Анатолія Бондаренка.
Також люди зазначили, що на набережній Черкас із туалетом велика проблема.
- Добре, не будемо.
- Носіть з собою пакет. Якщо під час тривоги в укриття буде потреба у туалеті - пакет в поміч. Не надо стєсняться.
- Може це сигнал нарешті встановити по місту біо туалети? щоб люди в кущі не бігали та в двори та в ці укриття?
- Зробіть рядом туалет, що це за укриття будка з панелей, вона витримає удар.
- У нас з туалетом велика проблема.
До речі, українка показала, як виглядає бомбосховища в Ізраїлі.
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