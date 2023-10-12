"Носіть із собою". Мер Черкас попросив мешканців не ходити до туалету в укриттях

У Черкасах на набережній встановили для мешканців міста нове модульне укриття. У зв'язку з цим голова міста Анатолій Бондаренко попросив людей не використовувати бомбосховище як туалет.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеве видання Черкас.

Що відомо про заяву мера Черкас

Міський голова наголосив городянам саме на тому, щоб вони не приймали укриття за громадський туалет.

"Не знаю, що з цього вийде, але попросив би мешканців міста дотримуватися, перш за все, правил благоустрою. Це не громадський туалет, це модульне бетонне укриття від уламків, тому ставтеся до цього відповідно", - зазначив мер.

У коментарях до публікації цієї новини у соцмережах видання мешканці іронічно відреагували, що вони дослухаються до поради Анатолія Бондаренка.

Також люди зазначили, що на набережній Черкас із туалетом велика проблема.