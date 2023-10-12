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"Носите с собой". Мэр Черкасс попросил жителей не ходить в туалет в укрытиях

Черкассы, Четверг 12 октября 2023 10:29
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"Носите с собой". Мэр Черкасс попросил жителей не ходить в туалет в укрытиях Фото: Мэр Черкасс сделал заявление об укрытии на набережной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черкассах на набережной установили для жителей города новое модульное укрытие. В связи с этим глава города Анатолий Бондаренко попросил людей не использовать бомбоубежище как туалет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на местное издание Черкасс.

Что известно о заявлении мэра Черкасс

Городской глава акцентировал внимание горожан именно на том, чтобы они не принимали убежище за общественный туалет.

"Не знаю, что из этого выйдет, но попросил бы жителей города соблюдать, прежде всего, правила благоустройства. Это не общественный туалет, это модульное бетонное укрытие от осколочных поражений, поэтому относитесь к этому соответственно", - отметил мэр.

В комментариях к публикации этой новости в соцсетях издания жители иронично отреагировали, что они прислушаются к совету Анатолия Бондаренко.

Также люди отметили, что на набережной Черкасс с туалетом большая проблема.

  • Добре, не будемо.
  • Носіть з собою пакет. Якщо під час тривоги в укриття буде потреба у туалеті- пакет в поміч. Не надо стєсняться.
  • Може це сигнал нарешті встановити по місту біо туалети? щоб люди в кущі не бігали та в двори та в ці укриття?
  • Зробіть рядом туалет, що це за укриття будка з панелей, вона витримає удар.
  • У нас з туалетом велика проблема.

Кстати, украинка показала, как выглядит бомбоубежище в Израиле.

Читайте также о том, что под Киевом обустроили бомбоубежище за 13 миллионов гривен.

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Черкассы