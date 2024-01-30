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Носить дорогі переможні аксесуари: Ніколас Карма дізнався вартість луку Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - вже є популярним блогером та співаком, який часто питає у зірок про вартість їхніх образів. Він створив унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості та прості перехожі Львова діляться потрібною інформацією.

Про те, скільки коштує образ української співачки Злати Огнєвіч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Злати Огнєвіч 

Ніколас дуже часто зустрічає українських зірок на вулицях Львова, під час того, як йдуть по своїх справах або просто гуляють містом. Він неочікувано підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання та ще й дізнається про бренди, які носять артисти.

Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому знаменитості без сумніву погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць. 

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила співачка та холостячка Злата Огнєвіч, яка з радістю розповіла про своє вбрання, його ціну та бренди, які обирає, отже:

  • найдорожчими в образі Злати виявились чоботи від бренду Stuart Weitzman - вартістю 12 тисяч 500 гривень 
  • підвіска, прототип ракети "Нептун", яка потопила російський крейслер - коштує 10 тисяч гривень. Але це подарунок
  • чорна сумка від відомого бренду JW PEI - вартує 4 тисячі 500 гривень і це також подарунок
  • чорні шкіряні штани від невідомого бренду - коштують до 2-х тисяч гривень
  • курточка від українського виробника Romashka - 1 тисяча 400 гривень 
  • а ось ціна подарованого чорного худі від Лялі Сьогомонян, подруги Злати - невідома. 

 

Стиль Злати Огнєвіч 

Злата полюбляє різні стилі, вона може виглядати як справжня леді, одягаючи сукні, спідниці та класичні костюми з підборами, а може носити речі у стилі оверсайз чи навіть щось спортивне. 

Проте завдяки своїй чудовій формі їй підходить будь-який образ. Злата вміє грамотно підібрати речі та поєднати їх, навіть, якщо вони з різних стилів. Загалом стиль співачки можна назвати дуже сучасним та трендовим.

Стиль Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми розповідали про те, що Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж.

Також дізнавайтеся про вартість луку ліричного співака Alekseev.

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