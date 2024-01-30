Носить дорогі переможні аксесуари: Ніколас Карма дізнався вартість луку Злати Огнєвіч

Скільки коштує Look Злати Огнєвіч

Ніколас дуже часто зустрічає українських зірок на вулицях Львова, під час того, як йдуть по своїх справах або просто гуляють містом. Він неочікувано підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання та ще й дізнається про бренди, які носять артисти.

Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому знаменитості без сумніву погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила співачка та холостячка Злата Огнєвіч, яка з радістю розповіла про своє вбрання, його ціну та бренди, які обирає, отже:

найдорожчими в образі Злати виявились чоботи від бренду Stuart Weitzman - вартістю 12 тисяч 500 гривень

підвіска, прототип ракети "Нептун", яка потопила російський крейслер - коштує 10 тисяч гривень. Але це подарунок

чорна сумка від відомого бренду JW PEI - вартує 4 тисячі 500 гривень і це також подарунок

чорні шкіряні штани від невідомого бренду - коштують до 2-х тисяч гривень

курточка від українського виробника Romashka - 1 тисяча 400 гривень

а ось ціна подарованого чорного худі від Лялі Сьогомонян, подруги Злати - невідома.

Стиль Злати Огнєвіч

Злата полюбляє різні стилі, вона може виглядати як справжня леді, одягаючи сукні, спідниці та класичні костюми з підборами, а може носити речі у стилі оверсайз чи навіть щось спортивне.

Проте завдяки своїй чудовій формі їй підходить будь-який образ. Злата вміє грамотно підібрати речі та поєднати їх, навіть, якщо вони з різних стилів. Загалом стиль співачки можна назвати дуже сучасним та трендовим.

Стиль Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)