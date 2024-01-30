Носит дорогие победные аксессуары: Николас Карма узнал стоимость лука Златы Огневич

Сколько стоит Look Златы Огневич

Николас очень часто встречает украинских звезд на улицах Львова во время того, как идут по своим делам или просто гуляют по городу. Он неожиданно подходит с камерой и просит рассказать, сколько стоит их наряды и узнает о брендах, которые носят артисты.

Блог парня уже давно считается достаточно раскрученным, поэтому знаменитости, без сомнения, соглашаются и искренне общаются с автором рубрики посреди улиц.

На этот раз в камеру Николаса попала певица и холостячка Злата Огневич, которая с радостью рассказала о своих нарядах, его цене и выбираемых брендах.

самыми дорогими в образе Златы оказались сапоги от бренда Stuart Weitzman - стоимостью 12 тысяч 500 гривен

подвеска, прототип ракеты "Нептун", потопившей российский крейслер - он стоит 10 тысяч гривен. Но это подарок

черная сумка от известного бренда JW PEI - стоит 4 тысячи 500 гривен и это также подарок

черные кожаные брюки от неизвестного бренда - стоят до 2-х тысяч гривен

курточка от украинского производителя Romashka - 1 тысяча 400 гривен

а вот цена подаренного черного худи от Ляли Сегомонян, подруги Златы - неизвестна.

Стиль Златы Огневич

Злата любит разные стили, она может выглядеть как настоящая леди, одевая платья, юбки и классические костюмы с каблуками, а может носить вещи в стиле оверсайз или даже что-нибудь спортивное.

Однако, благодаря своей прекрасной форме, ей подходит любой образ. Злата умеет грамотно подобрать вещи и соединить их, даже если они из разных стилей. В общем, стиль певицы можно назвать очень современным и трендовым.

Стиль Златы Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)