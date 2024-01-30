Носит дорогие победные аксессуары: Николас Карма узнал стоимость лука Златы Огневич

Николас Карма - уже популярный блогер и певец, который часто спрашивает звезд о стоимости их образов. Он создал уникальную рубрику "Сколько стоит Look?", где знаменитости и простые прохожие Львова делятся нужной информацией.
О том, сколько стоит образ украинской певицы Златы Огневич, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.
Николас очень часто встречает украинских звезд на улицах Львова во время того, как идут по своим делам или просто гуляют по городу. Он неожиданно подходит с камерой и просит рассказать, сколько стоит их наряды и узнает о брендах, которые носят артисты.
Блог парня уже давно считается достаточно раскрученным, поэтому знаменитости, без сомнения, соглашаются и искренне общаются с автором рубрики посреди улиц.
На этот раз в камеру Николаса попала певица и холостячка Злата Огневич, которая с радостью рассказала о своих нарядах, его цене и выбираемых брендах.
Злата любит разные стили, она может выглядеть как настоящая леди, одевая платья, юбки и классические костюмы с каблуками, а может носить вещи в стиле оверсайз или даже что-нибудь спортивное.
Однако, благодаря своей прекрасной форме, ей подходит любой образ. Злата умеет грамотно подобрать вещи и соединить их, даже если они из разных стилей. В общем, стиль певицы можно назвать очень современным и трендовым.
Стиль Златы Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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