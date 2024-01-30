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Носит дорогие победные аксессуары: Николас Карма узнал стоимость лука Златы Огневич

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - уже популярный блогер и певец, который часто спрашивает звезд о стоимости их образов. Он создал уникальную рубрику "Сколько стоит Look?", где знаменитости и простые прохожие Львова делятся нужной информацией.

О том, сколько стоит образ украинской певицы Златы Огневич, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Златы Огневич

Николас очень часто встречает украинских звезд на улицах Львова во время того, как идут по своим делам или просто гуляют по городу. Он неожиданно подходит с камерой и просит рассказать, сколько стоит их наряды и узнает о брендах, которые носят артисты.

Блог парня уже давно считается достаточно раскрученным, поэтому знаменитости, без сомнения, соглашаются и искренне общаются с автором рубрики посреди улиц.

На этот раз в камеру Николаса попала певица и холостячка Злата Огневич, которая с радостью рассказала о своих нарядах, его цене и выбираемых брендах.

  • самыми дорогими в образе Златы оказались сапоги от бренда Stuart Weitzman - стоимостью 12 тысяч 500 гривен
  • подвеска, прототип ракеты "Нептун", потопившей российский крейслер - он стоит 10 тысяч гривен. Но это подарок
  • черная сумка от известного бренда JW PEI - стоит 4 тысячи 500 гривен и это также подарок
  • черные кожаные брюки от неизвестного бренда - стоят до 2-х тысяч гривен
  • курточка от украинского производителя Romashka - 1 тысяча 400 гривен
  • а вот цена подаренного черного худи от Ляли Сегомонян, подруги Златы - неизвестна.

 

Стиль Златы Огневич

Злата любит разные стили, она может выглядеть как настоящая леди, одевая платья, юбки и классические костюмы с каблуками, а может носить вещи в стиле оверсайз или даже что-нибудь спортивное.

Однако, благодаря своей прекрасной форме, ей подходит любой образ. Злата умеет грамотно подобрать вещи и соединить их, даже если они из разных стилей. В общем, стиль певицы можно назвать очень современным и трендовым.

Стиль Златы Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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