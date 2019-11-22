Носи с собой горшок: скандал с агрессивной учительницей в Киеве набирает обороты

В Киеве разгорелся огромный скандал из-за жестокого обращения с детьми в школе № 69. Учительница младших классов, по словам родителей, издевалась над первоклашками, кричала на них, оскорбляла и унижала. После того, как на защиту педагога встали другие родители, в сети появилась аудиозапись, подтверждающая, что ни один из уроков в 1-Б не проходит без криков.

На записи слышно, как учительница постоянно кричит на детей и разговаривает с ними очень грубо.

"Сын говорит, что эта учительница все время на кого-то кричит. Поводом для оскорблений может стать то, что первоклассник медленно читает или неправильно написал какую-то букву. Или попросил разрешения выйти в туалет. Отец одного ребенка рассказывал мне, как учительница не отпустила в туалет его шестилетнего сына и сказала ему: "Носи с собой горшок. Будешь сидеть здесь и все делать". Высмеяла ребенка перед одноклассниками. Другие родители рассказывают, как она обзывала их детей, как одного мальчика буквально вышвырнула из класса, после чего он лежал в коридоре на полу и плакал", - рассказал изданию "Факты" отец одного из учеников 1-Б класса.

Он добавил, что по записи слышно, что педагога никто не выводил из себя и больше всего достается тем малышам, чьи родители не сдают деньги на нужды класса.

"На записи слышно, что учительницу никто не выводил из себя: дети не баловались, не срывали урок. Они просто медленно читали, путали строчки. Но ведь это первоклассники! И учитель своей агрессией наносит им травмы на всю жизнь. Больше всех от нее достается детям, родители которых месяц назад отказались сдавать деньги на не совсем понятные нам нужды", - сообщил мужчина.

В Киеве учительница младших классов издевается над детьми

Он объяснил, что родителей заставили сдать по 150 гривен на учебники и тетради, на которых стоял штамп "Продажа запрещена, выдано за счет государства". После этого – объявили сбор денег на замену линолеума в классе, причем в приказном порядке. А в смете, которую разослал родительски комитет, стояла цена в два раза выше рыночной.

"Для меня последней каплей стал инцидент с партой. Учительница зачем-то пересадила моего сына за другую парту, которая поломалась. Верхняя часть этой парты висела под углом 45 градусов, за ней невозможно было писать. Да даже книжку нельзя было поставить! Сын просил, чтобы его пересадили за другую парту, но учительница не соглашалась. Оказывается, это продолжалось несколько дней, но ребенок не говорил. Когда я об этом узнал, приехал в школу и увидел следующую картину: мой сын сидел за этой поломанной партой с посиневшими губами и плакал. А учитель при этом кричала: "Так и будешь сидеть! Поломал — так и сиди тут!" Я зашел в класс и сказал сыну пересесть за нормальную парту. Учитель на меня набросилась и стала буквально выталкивать из кабинета. Я пошел к директору", - рассказал еще одну историю отец первоклассника.

После этого скандал в школе разгорелся еще сильнее, так как некоторые родители начали защищать учительницу и заявили, что на детей надо орать, если они не слушаются.

"В школе проводится внутреннее расследование. Учитель в данный момент на больничном, но с понедельника должна выйти на работу, и мы будем посещать ее уроки. Педагог проработала в этой школе 30 лет, это учитель высшей категории. Ей осталось полтора года до выхода на пенсию. Раньше на нее не поступало подобных жалоб. Но, разумеется, получив жалобы от родителей и услышав аудиозапись с урока, мы начали расследование, к которому привлекли методистов из научно-методического центра", - так прокомментировал ситуацию директор школы Виктор Ужицкий.