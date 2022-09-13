Номофобия - болезнь 21 века, о которой вы можете не знать

Что такое номофобия?

Номофобия - навязчивый страх остаться без своего мобильного телефона. Американскими учеными было доказано, что около 66% людей подвержены этому страху, причем женщины в большей степени, чем мужчины.

Согласно статистике, каждый седьмой человек болен номофобией в странах с развитой цивилизацией.

Симптомы номофобии:

ощущение взволнованности и паники в момент, когда не можете найти свой мобильный;

дрожь в руках, дискомфорт и страх присутствуют, пока не будет обнаружен телефон;

злость, истерика, паника и головокружение, учащенный пульс при потере телефона;

где бы вы ни находились (на занятии, свидании, важной встрече и пр.), постоянно смотрите в экран телефона, проверяете мессенджеры, соцсети;

не выключаете телефон, даже когда это требуется;

телефон всегда с вами - на отдыхе, на пляже, за рулем, в магазине (который находится за две минуты от дома), в туалете, в ванной, в постели;

везде носите с собой зарядное устройство, павер-банк, из боязни, что у телефона сядет батарея;

боитесь, что неожиданно закончатся деньги на счете, и всегда пополняете "с запасом";

следите за всеми актуальными новинками мира мобильных технологий, обновляете приложения к последним версиям и сам телефон, постоянно покупаете разнообразные аксессуары;

регулярно загружаете приложения, игры, картинки, изменяете настройки и мелодии.

Фото: Зависимость от гаджетов - это серьезно (freepik)

Когда нужно идти к врачу

У вас проблемы с выполнением заданий на работе или дома. Вы запускаете выполнение домашних дел, потому что были заняты своим гаджетом. Чаще работаете допоздна, потому что не можете выполнить свою работу вовремя.

Изоляция от семьи и друзей, когда виртуальные друзья становятся более важными, чем реальные отношения.

Наличие "страха все пропустить". Вам нужно навязчиво просматривать социальные сети, читать новости, чтобы быть в курсе всего происходящего.

Чувство страха, беспокойства или паники, если вы оставите смартфон дома, разрядится аккумулятор или произойдет сбой операционной системы.

Чем опасна такая зависимость

Многие ошибочно полагают, что номофобия - это безобидная привычка, но эта болезнь уже признана зависимостью схожей с наркоманией, алкоголизмом и игроманией.

В некоторых центрах помощи зависимым людям это заболевание даже уже включено в список реабилитационных программ. Ведь эта фобия вполне может перерасти в серьезное психическое заболевание.