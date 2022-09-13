Номофобія - хвороба 21 століття, про яку ви можете не знати

Про номофобію ви могли не чути, але страждати від неї. Її називають хворобою 21 століття, адже саме в цю епоху наше життя стало немислимим без гаджетів. Добре, якщо ви можете дистанціюватися від смартфону, планшету чи ноутбуку. Але якщо ви й години не можете провести, не перевіривши повідомлення чи стрічку в соцмережах, вам варто занепокоїтися.
Про це йдеться в медичному онлайн-хабі DOC.UA.
Номофобія - нав'язливий страх залишитися без свого мобільного телефону. Американськими вченими було доведено, що близько 66% людей схильні до цього страху, причому жінки більшою мірою, ніж чоловіки.
Згідно зі статистикою, кожна сьома людина хвора номофобією в країнах з розвиненою цивілізацією.
Фото: Залежність від гаджетів - це серйозно (freepik)
У вас проблеми з виконанням завдань на роботі чи вдома. Ви запускаєте виконання домашніх справ, тому що були зайняті своїм гаджетом. Найчастіше працюєте допізна, тому що не можете виконати свою роботу вчасно.
Ізоляція від сім'ї та друзів, коли віртуальні друзі стають важливіше, ніж реальні стосунки.
Наявність "страху все пропустити". Вам потрібно нав'язливо переглядати соціальні мережі, читати новини, щоб бути в курсі всього, що відбувається.
Почуття страху, неспокою або паніки, якщо ви залишите смартфон вдома, розрядиться акумулятор або станеться збій операційної системи.
Багато хто помилково вважає, що номофобія - це нешкідлива звичка, але ця хвороба вже визнана залежністю схожою з наркоманією, алкоголізмом та ігроманією.
У деяких центрах допомоги залежним людям це захворювання навіть уже включене в список реабілітаційних програм. Адже ця фобія цілком може перерости в серйозне психічне захворювання.
Раніше ми писали про найпоширеніші фобії, з якими ми можемо жити і не знати про це.
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