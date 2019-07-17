Номинанты на телепремию "Эмми": назван сериал-рекордсмен

Организаторы американской телевизионной премии "Эмми-2019" объявили в среду, 17 июля, номинантов 71-го вручения престижных наград. Церемония награждения создателей самых лучших телешоу состоится в Microsoft Theater в Лос-Анжелесе 22 сентября 2019 года.

В этом году самое большое количество номинаций оказалось у сериала "Игра престолов" – у них 32 номинации. А вот нашумевший сериал "Чернобыль" телеканала HBO представлен всего в двух номинациях.

Все номинанты премии "Эмми – 2019":

Лучший драматический сериал

"Лучше звоните Солу"

"Телохранитель"

"Игра престолов"

"Убивая Еву"

"Озарк"

"Поза"

"Наследники"

"Это мы"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Эмилия Кларк, "Игра престолов"

Джоди Комер, "Убивая Еву"

Виола Дэвис, "Как избежать наказания за убийство"

Лора Линни, "Озарк"

Мэнди Мур, "Это мы"

Сандра О, "Убивая Еву"

Робин Райт, "Карточный домик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман, "Озарк"

Стерлинг К. Браун, "Это мы"

Кит Харингтон, "Игра престолов"

Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу"

Билли Портер, "Поза"

Майло Вентимилья, "Это мы"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Гвендолин Кристи, "Игра престолов"

Лина Хиди, "Игра престолов"

Джулия Гарнер, "Озарк"

Фиона Шоу, "Убивая Еву"

Софи Тернер, "Игра престолов"

Мэйси Уильямс, "Игра престолов"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Алфи Аллен, "Игра престолов"

Джонатан Бэнкс, "Лучше звоните Солу"

Николай Костер-Вальдау, "Игра престолов"

Джанкарло Эспозито, "Лучше звоните Солу"

Майкл Келли, "Карточный домик"

Крис Салливан, "Это мы"

Сериал "Игра престолов" (Коллаж РБК-Украина)

Лучший комедийный сериал

"В лучшем мире"

"Барри"

"Дрянь"

"Жизнь матрешки"

"Шиттс Крик"

"Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон, "Повзрослевшие"

Дон Чидл, "Черный понедельник"

Тед Дэнсон, "В лучшем мире"

Майкл Дуглас, "Метод Комински"

Билл Хейдер, "Барри"

Юджин Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня"

Рейчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"

Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент"

Наташа Лионн, "Жизнь матрешки"

Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"

Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алан Аркин, "Метод Комински"

Энтони Кэрриган, "Барри"

Тони Хейл, "Вице-президент"

Стивен Рут, "Барри"

Тони Шэлуб, "Удивительная миссис Мейзел"

Генри Уинклер, "Барри"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"

Анна Кламски, "Вице-президент"

Оливия Колман, "Дрянь"

Сиан Клиффорд, "Дрянь"

Бетти Гилпин, "Блеск"

Сара Голдберг, "Барри"

Марин Хинкль, "Удивительная миссис Мейзел"

Кейт Маккиннон, "Субботним вечером в прямом эфире"

Кадр из сериала "Чернобыль" (HBO)

Лучший мини-сериал

"Чернобыль"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Фосси/Вердон"

"Острые предметы"

"Когда они нас увидят"

Лучший телефильм

"Черное зеркало: Брандашмыг"

"Король Лир"

"Брексит"

"Дэдвуд"

"Мой ужин с Эрве"

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

Эми Адамс, "Острые предметы"

Патрисия Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора"

Онжаню Эллис, "Когда они нас увидят"

Джои Кинг, "Притворство"

Ниси Нэш, "Когда они нас увидят"

Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон"

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

Махершала Али, "Настоящий детектив"

Бенисио Дель Торо, "Побег из тюрьмы Даннемора"

Ричард Харрис, "Чернобыль"

Сэм Рокуэлл, "Фосси/Вердон"

Джаррель Джером, "Когда они нас увидят"

Хью Грант, "Чрезвычайно английский скандал"

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие были самые нелепые образы на Одесском кинофестивале.

А также рассказывали о том, что Джордж Мартин раскрыл секреты о продолжении сериала "Игра престолов".