ru
ua

Номінанти на телепремію "Еммі": названо серіал-рекордсмен


У список також потрапив скандальний серіал "Картковий будиночок"

Організатори американської телевізійної премії "Еммі-2019" оголосили в середу, 17 липня, номінантів 71-го вручення престижних нагород. Церемонія нагородження авторів найкращих телешоу відбудеться в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі 22 вересня 2019 року.

В цьому році найбільша кількість номінацій виявилося у серіалу "Гра престолів" – у них 32 номінації. А ось гучний серіал "Чорнобиль" телеканалу HBO представлений всього в двох номінаціях.

Всі номінанти премії "Еммі – 2019":

Кращий драматичний серіал

  • "Краще телефонуйте Солу"
  • "Охоронець"
  • "Гра престолів"
  • "Вбиваючи Єву"
  • "Озарк"
  • "Поза"
  • "Спадкоємці"
  • "Це ми"

Краща жіноча роль у драматичному серіалі

  • Емілія Кларк, "Гра престолів"
  • Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
  • Віола Девіс, "Як уникнути покарання за вбивство"
  • Лора Лінні, "Озарк"
  • Менді Мур, "Це ми"
  • Сандра О, "Вбиваючи Єву"
  • Робін Райт, "Картковий будиночок"

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Джейсон Бейтман, "Озарк"
  • Стерлінг К. Браун, "Це ми"
  • Кіт Харінгтон, "Гра престолів"
  • Боб Оденкерк, "Краще телефонуйте Солу"
  • Біллі Портер, "Поза"
  • Майло Вентімілья, "Це ми"

Краща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі

  • Гвендолін Крісті, "Гра престолів"
  • Ліна Хіді, "Гра престолів"
  • Джулія Гарнер, "Озарк"
  • Фіона Шоу, "Вбиваючи Єву"
  • Софі Тернер, "Гра престолів"
  • Мейсі Вільямс, "Гра престолів"

Краща чоловіча роль другого плану у драматичному серіалі

  • Алфі Аллен, "Гра престолів"
  • Джонатан Бенкс, "Краще телефонуйте Солу"
  • Микола Костер-Вальдау, "Гра престолів"
  • Джанкарло Еспозіто, "Краще телефонуйте Солу"
  • Майкл Келлі, "Картковий будиночок"
  • Кріс Салліван, "Це ми"

Серіал "Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)

Кращий комедійний серіал

  • "У кращому світі"
  • "Баррі"
  • "Погань"
  • "Життя матрьошки"
  • "Шиттс Крик"
  • "Дивна місіс Мейзел"

Краща чоловіча роль у комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон, "Дорослі"
  • Дон Чідл, "Чорний понеділок"
  • Тед Денсон, "У кращому світі"
  • Майкл Дуглас, "Метод Комински"
  • Білл Хейдер, "Баррі"
  • Юджин Леві, "Шиттс Крик"

Краща жіноча роль у комедійному серіалі

  • Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене"
  • Рейчел Броснахэн, "Дивна місіс Мейзел"
  • Джулія Луїс-Дрейфус, "Віце-президент"
  • Наташа Лионн, "Життя матрьошки"
  • Кетрін О'Хара, "Шиттс Крик"
  • Фібі Уоллер-Бридж, "Погань"

Краща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

  • Алан Аркін, "Метод Комински"
  • Ентоні Керріган, "Баррі"
  • Тоні Хейл, "Віце-президент"
  • Стівен Рут, "Баррі"
  • Тоні Шэлуб, "Дивна місіс Мейзел"
  • Генрі Уінклер, "Баррі"

Краща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі

  • Алекс Борштейн, "Дивна місіс Мейзел"
  • Анна Кламски, "Віце-президент"
  • Олівія Колман, "Погань"
  • Сіан Кліффорд, "Погань"
  • Бетті Гілпін, "Блиск"
  • Сара Голдберг, "Баррі"
  • Марін Хінкль, "Дивна місіс Мейзел"
  • Кейт Маккіннон, "Суботнім вечором в прямому ефірі"

Кадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO)

Кращий міні-серіал

  • "Чорнобиль"
  • "Втеча з в'язниці Даннемора"
  • "Фосс/Вердон"
  • "Гострі предмети"
  • "Коли вони нас побачать"
  • Кращий телефільм
  • "Чорне дзеркало: Брандашмиг"
  • "Король Лір"
  • "Брексіт"
  • "Дэдвуд"
  • "Моя вечеря з Ерве"

Краща жіноча роль у міні-серіалі/телефільмі

  • Емі Адамс, "Гострі предмети"
  • Патрісія Аркетт, "Втеча з в'язниці Даннемора"
  • Онжаню Елліс, "Коли вони нас побачать"
  • Джої Кінг, "Удавання"
  • Нісі Неш, "Коли вони нас побачать"
  • Мішель Вільямс, "Фосс/Вердон"

Краща чоловіча роль у міні-серіалі/телефільмі

  • Махершала Алі, "Справжній детектив"
  • Бенісіо Дель Торо, "Втеча з в'язниці Даннемора"
  • Річард Харріс, "Чорнобиль"
  • Сем Рокуелл, "Фосс/Вердон"
  • Джаррель Джером, "Коли вони нас побачать"
  • Х'ю Грант, "Надзвичайно англійський скандал"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які були найбільш безглузді образи на Одеському кінофестивалі.

А також розповідали про те, що Джордж Мартін розкрив секрети про продовження серіалу "Гра престолів".

Зеленський в Борисполі вигнав з наради секретаря місцевої міськради У Рівному стався вибух біля житлового будинку
Читати всі новини