Номинанты на Оскар 2019: полный список

Номинанты на Оскар 2019 были объявлены в 24 основных категориях

91-я церемонния Оскар пройдет в Лос-Анджелесе уже в это воскресенье. Шорт-лист премии объявили в январе, и выбор киноакадемиков в некоторых категориях был неожиданным.

Впервые среди номинантов на Оскар 2019 в категории "Лучший фильм" оказался супергеройский кинокомикс, на главные премии претендуют лидеры проката, а картины Netflix представлены в рекордном количестве номинаций.

Список номинантов кинопремии: Оскар за лучший фильм

"Богемская рапсодия" - драма о Фредди Меркьюри и группе Queen. Стал самым касовым биографическим музыкальным фильмом в США и мире. Получил "Золотой Глобус" в категориях "Лучшая драма" и "Лучшая мужская роль".

"Фаворитка" - один из лидеров по количеству номинаций. Историческая драма Йоргоса Лантимоса об английской королеве Анне Стюарт представлена в 10 номинациях на Оскар 2019.

"Рома" - мексиканская черно-белая драма также представлена в 10 категориях кинопремии. Права на распространение картины принадлежат стриминговой платформе Netflix.

Трейлер фильма "Рома" (YouTube/Netflix)

"Черная пантера" - супергеройский приключенческий фильм вселенной Marvel претендует на 7 статуэток Оскар. Это первый кинокомикс, представленный в главной категории "Лучший фильм".

"Власть" - биографический фильм о вице-президенте США Дике Чейне. Американского политика сыграл Кристиан Бейл, для роли актеру пришлось кардинально изменить внешность.

"Черный клановец" - комедия Спайка Ли на реальной истории о темнокожем полицейском, который внедрился в Ку-клукс-клан. Фильм выдвинут в 6 категориях кинопремии.

"Звезда родилась" - драматический мюзикл стал дебютом для Брэдли Купера в качестве режиссера. Он же исполнил и главную роль. В фильме также снялась Леди Гага.

"Зеленая книга" - комедийная драма Питера Фарелли, основанная на реальных событиях 60-х годов прошлого века. Это история путешествия по югу Америки темнокожего пианиста Дона Ширли и его водителя итальяца Тони. Фильм был удостоен 3-х "Золотых глобусов".

Трейлер фильма "Зеленая книга" (YouTube/Arthouse Traffic)

Номинанты на Оскар 2019 "Лучший режиссер"

Йоргос Лантимос - "Фаворитка"

Альфонсо Куарон - "Рома"

Спайк Ли - "Черный клановец"

Адам МакКей - "Власть"

Павел Павликовский - "Холодная война"

Оскар за "Лучшую мужскую роль"

Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"

Брэдли Купер - "Звезда родилась"

Уиллем Дефо - "Ван Гог. На пороге вечности"

Рами Малек - "Богемская рапсодия"

Кристиан Бэйл - "Власть"

Фото: Рами Малек в фильме "Богемская рапсодия" (скриншот YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Лучшая женская роль

Оливия Колман - "Фаворитка"

Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?"

Ялица Апарисио - "Рома"

Гленн Клоуз - "Жена"

Леди Гага - "Звезда родилась"

Лучшая мужская роль второго плана

Сэм Эллиотт – "Звезда родилась"

Адам Драйвер – "Черный клановец"

Сэм Рокуэлл – "Власть"

Махершала Али – "Зеленая книга"

Ричард Э. Грант – "Сможете ли вы меня простить?"

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс - "Власть"

Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Марина Де Тавира - "Рома"

Эмма Стоун - "Фаворитка"

Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

Фото: Эмма Стоун в фильме "Фаворитка" (скриншот YouTube / НD трейлеры)

Лучший оригинальный сценарий

"Зеленая книга"

"Фаворитка"

"Рома"

"Власть"

"Дневник пастыря"

Лучший адаптированный сценарий

"Баллада Бастера Скраггса"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Черный клановец"

Лучший оператор

"Рома"

"Фаворитка"

"Звезда родилась"

"Работа без авторства"

"Холодная война"

Лучший художник-постановщик

"Фаворитка"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Черная пантера"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучший фильм на иностранном языке

"Рома" (Мексика)

"Холодная война" (Польша)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Капернаум" (Ливан)

"Работа без авторства" (Германия)

Трейлер фильма "Холодная война" (YouTube/CentralPartnership)

Лучший документальный фильм

"RBG"

Minding the Gap

"Свободный подъём в одиночку"

Of Fathers and Sons

"Округ Хейл утром и вечером"

Лучший анимационный фильм

"Остров собак"

"Суперсемейка 2"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Мирай из будущего"

Лучшая песня

"Shallow" — "Звезда родилась"

"All the Stars" — "Черная Пантера"

"Girl In The Movies" — "Пышка"

"I’ll Fight" — "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" — "Мэри Поппинс возвращается"

Песня "Shallow" из фильма "Звезда родилась" (YouTube / VEVO)

Лучшая музыка к фильму

"Черная пантера"

"Если бы Бил-стрит могла заговорить"

"Черный клановец"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Остров собак"

Лучший дизайн костюмов

"Баллада бастера Скрагсса"

"Черная Пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

Лучший грим и прически

"Власть"

"Две королевы"

"На границе миров"

Лучший монтаж

"Зеленая книга"

"Богемская рапсодия"

"Черный клановец"

"Фаворитка"

"Власть"

Лучшее сведение звука

"Рома"

"Богемская рапсодия"

"Человек на Луне"

"Звезда родилась"

"Черная пантера"

Лучший монтаж звука

"Человек на Луне"

"Тихое место"

"Богемская рапсодия"

"Черная Пантера"

"Рома"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Бао"

"Выходные"

"Один маленький шаг"

"Поздний полдень"

"Поведение животных"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Точка. Конец предложения"

"Конец игры"

"Ночь в саду"

Life Boat

Black Sheep

Лучший короткометражный игровой фильм

"Кожа"

"Маргарита"

"Мать"

"Дикарь"

"Задержание"

Лучшие визуальные эффекты

"Человек на Луне"

"Мстители: Война бесконечности"

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

"Первому игроку приготовиться"

"Кристофер Робин"

Кстати, ранее мы писали, какие сюрпризы готовит церемония Оскар 2019 и какие скандалы разгорелись накануне вручения кинопремии.

Также мы собрали для вас топ песен из фильмов-претендентов на самую престижную кинонаграду Оскар 2019.

Видео: Как прошла церемония Оскар 2018 (РБК-Украина)