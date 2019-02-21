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Номинанты на Оскар 2019: полный список


Номинанты на Оскар 2019 были объявлены в 24 основных категориях

91-я церемонния Оскар пройдет в Лос-Анджелесе уже в это воскресенье. Шорт-лист премии объявили в январе, и выбор киноакадемиков в некоторых категориях был неожиданным.

Впервые среди номинантов на Оскар 2019 в категории "Лучший фильм" оказался супергеройский кинокомикс, на главные премии претендуют лидеры проката, а картины Netflix представлены в рекордном количестве номинаций.

Список номинантов кинопремии: Оскар за лучший фильм

  • "Богемская рапсодия" - драма о Фредди Меркьюри и группе Queen. Стал самым касовым биографическим музыкальным фильмом в США и мире. Получил "Золотой Глобус" в категориях "Лучшая драма" и "Лучшая мужская роль".
  • "Фаворитка" - один из лидеров по количеству номинаций. Историческая драма Йоргоса Лантимоса об английской королеве Анне Стюарт представлена в 10 номинациях на Оскар 2019.
  • "Рома" - мексиканская черно-белая драма также представлена в 10 категориях кинопремии. Права на распространение картины принадлежат стриминговой платформе Netflix.

Трейлер фильма "Рома" (YouTube/Netflix) 

  • "Черная пантера" - супергеройский приключенческий фильм вселенной Marvel претендует на 7 статуэток Оскар. Это первый кинокомикс, представленный в главной категории "Лучший фильм".
  • "Власть" - биографический фильм о вице-президенте США Дике Чейне. Американского политика сыграл Кристиан Бейл, для роли актеру пришлось кардинально изменить внешность.
  • "Черный клановец" - комедия Спайка Ли на реальной истории о темнокожем полицейском, который внедрился в Ку-клукс-клан. Фильм выдвинут в 6 категориях кинопремии.
  • "Звезда родилась" - драматический мюзикл стал дебютом для Брэдли Купера в качестве режиссера. Он же исполнил и главную роль. В фильме также снялась Леди Гага.
  • "Зеленая книга" - комедийная драма Питера Фарелли, основанная на реальных событиях 60-х годов прошлого века. Это история путешествия по югу Америки темнокожего пианиста Дона Ширли и его водителя итальяца Тони. Фильм был удостоен 3-х "Золотых глобусов".

Трейлер фильма "Зеленая книга" (YouTube/Arthouse Traffic)

Номинанты на Оскар 2019 "Лучший режиссер"

  • Йоргос Лантимос - "Фаворитка"
  • Альфонсо Куарон - "Рома"
  • Спайк Ли - "Черный клановец"
  • Адам МакКей - "Власть"
  • Павел Павликовский - "Холодная война"

Оскар за "Лучшую мужскую роль"

  • Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"
  • Брэдли Купер - "Звезда родилась"
  • Уиллем Дефо - "Ван Гог. На пороге вечности"
  • Рами Малек - "Богемская рапсодия"
  • Кристиан Бэйл - "Власть"

Фото: Рами Малек в фильме "Богемская рапсодия" (скриншот YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Лучшая женская роль

  • Оливия Колман - "Фаворитка"
  • Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?"
  • Ялица Апарисио - "Рома"
  • Гленн Клоуз - "Жена"
  • Леди Гага - "Звезда родилась"

Лучшая мужская роль второго плана 

  • Сэм Эллиотт – "Звезда родилась"
  • Адам Драйвер – "Черный клановец"
  • Сэм Рокуэлл – "Власть"
  • Махершала Али – "Зеленая книга"
  • Ричард Э. Грант – "Сможете ли вы меня простить?"

Лучшая женская роль второго плана

  • Эми Адамс - "Власть"
  • Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
  • Марина Де Тавира - "Рома"
  • Эмма Стоун - "Фаворитка"
  • Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

Фото: Эмма Стоун в фильме "Фаворитка" (скриншот YouTube / НD трейлеры)

Лучший оригинальный сценарий

  • "Зеленая книга"
  • "Фаворитка"
  • "Рома"
  • "Власть"
  • "Дневник пастыря"

 Лучший адаптированный сценарий

  • "Баллада Бастера Скраггса"
  • "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
  • "Звезда родилась"
  • "Сможете ли вы меня простить?"
  • "Черный клановец"

Лучший оператор

  • "Рома"
  • "Фаворитка"
  • "Звезда родилась"
  • "Работа без авторства"
  • "Холодная война"

Лучший художник-постановщик

  • "Фаворитка"
  • "Человек на Луне"
  • "Рома"
  • "Черная пантера"
  • "Мэри Поппинс возвращается"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Рома" (Мексика)
  • "Холодная война" (Польша)
  • "Магазинные воришки" (Япония)
  • "Капернаум" (Ливан)
  • "Работа без авторства" (Германия)

Трейлер фильма "Холодная война" (YouTube/CentralPartnership)

Лучший документальный фильм

  • "RBG"
  • Minding the Gap
  • "Свободный подъём в одиночку"
  • Of Fathers and Sons
  • "Округ Хейл утром и вечером"

 Лучший анимационный фильм

  • "Остров собак"
  • "Суперсемейка 2"
  • "Ральф против интернета"
  • "Человек-паук: Через вселенные"
  • "Мирай из будущего"

Лучшая песня

  • "Shallow" — "Звезда родилась"
  • "All the Stars" — "Черная Пантера"
  • "Girl In The Movies" — "Пышка"
  • "I’ll Fight" — "RBG"
  • "The Place Where Lost Things Go" — "Мэри Поппинс возвращается"

Песня "Shallow" из фильма "Звезда родилась" (YouTube / VEVO)

Лучшая музыка к фильму 

  • "Черная пантера"
  • "Если бы Бил-стрит могла заговорить"
  • "Черный клановец"
  • "Мэри Поппинс возвращается"
  • "Остров собак"

Лучший дизайн костюмов

  • "Баллада бастера Скрагсса"
  • "Черная Пантера"
  • "Фаворитка"
  • "Мэри Поппинс возвращается"
  • "Две королевы"

Лучший грим и прически

  • "Власть"
  • "Две королевы"
  • "На границе миров"

Лучший монтаж

  • "Зеленая книга"
  • "Богемская рапсодия"
  • "Черный клановец"
  • "Фаворитка"
  • "Власть"

Лучшее сведение звука 

  • "Рома"
  • "Богемская рапсодия"
  • "Человек на Луне"
  • "Звезда родилась"
  • "Черная пантера"

Лучший монтаж звука

  • "Человек на Луне"
  • "Тихое место"
  • "Богемская рапсодия"
  • "Черная Пантера"
  • "Рома"

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Бао"
  • "Выходные"
  • "Один маленький шаг"
  • "Поздний полдень"
  • "Поведение животных"

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Точка. Конец предложения"
  • "Конец игры"
  • "Ночь в саду"
  • Life Boat
  • Black Sheep

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Кожа"
  • "Маргарита"
  • "Мать"
  • "Дикарь"
  • "Задержание"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Человек на Луне"
  • "Мстители: Война бесконечности"
  • "Хан Соло: Звёздные войны. Истории"
  • "Первому игроку приготовиться"
  • "Кристофер Робин"

Кстати, ранее мы писали, какие сюрпризы готовит церемония Оскар 2019 и какие скандалы разгорелись накануне вручения кинопремии.

Также мы собрали для вас топ песен из фильмов-претендентов на самую престижную кинонаграду Оскар 2019.

Видео: Как прошла церемония Оскар 2018 (РБК-Украина)

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