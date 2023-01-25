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"Ноги годують і його": у Чорнобильському заповіднику показали звіра, що залягає у сплячку

У Чорнобилі засвітився єнот (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали тварину, яка залягає у сплячку, як ведмідь. Йдеться про уссурійського єнота.

Фото хижака опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про єнота

Єнот уссурійський чи єнотоподібний собака – єдиний представник сімейства псових, який на зиму залягає у сплячку.

Щоправда, восени йому треба добре побігати, щоб наїсти до холоду кілька додаткових кілограмів.

Бігати доводиться і навесні, коли запаси жиру практично зникають, а звірові хочеться їсти.

Зовні єнот дуже нагадує волохатого собаку. Довжина голови та тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстком і грубими покривними волосками до 120 мм завдовжки.

Єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тис. особин та має тенденцію до зростання. Щорічно мисливці видобувають близько 1,2-2,4 тис. особин. 2007 року в мисливських угіддях України нараховано 10 492 єнотів, видобуто 2375 особин.

До речі, ці тварини дуже часто переносять сказ, у цьому вони не поступаються навіть лисицям. Їдять єноти як рослини, так і тварин.

У Чорнобилі мешкають єноти (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як ми писали раніше, у Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок.

Нагадаємо, що раніше у Чорнобилі показали чижа із незвичайним забарвленням.

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Чорнобиль