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"Ноги кормят и его": в Чернобыльском заповеднике показали зверя, залягающего в спячку

В Чернобыле засветился енот (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали животное, которое залегает в спячку, как медведь. Речь идет об уссурийском еноте.

Фото хищника опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Что известно о еноте

Енот уссурийский или енотовидная собака – единственный представитель семейства псовых, который на зиму залегает в спячку.

Правда, осенью ему нужно хорошо побегать, чтобы наесть до холода несколько дополнительных килограммов.

Бегать приходится и весной, когда запасы жира практически исчезают, а зверю хочется есть.

Внешне енот очень напоминает мохнатую собаку. Длина головы и тела от 500 до 680 мм, длина хвоста от 130 до 250 мм. Вес 4-6 кг, но перед спячкой 6-10 кг. Зимой шерсть длинная и густая с плотным подшерстком и грубыми покровными волосками до 120 мм в длину.

Енот является охотничьим видом млекопитающих. Численность вида в Украине составляет около 10 тыс. особей и имеет тенденцию к росту. Ежегодно охотники добывают около 1,2-2,4 тыс. особей. В 2007 году в охотничьих угодьях Украины насчитано 10 492 енотов, добыто 2375 особей.

Кстати, эти животные очень часто переносят бешенство, в этом они не уступают даже лисам. Едят еноты как растения, так и животных.

В Чернобыле обитают еноты (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы писали ранее, в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.

Напомним, что ранее в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом.

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Чернобыль