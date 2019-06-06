Ночью они боятся: украинские военные загнали оккупантов в угол

Украинские военные загнали оккупантов в угол, несмотря на то, что в течение последних суток они атаковали укрепления 16 раз на Донбассе. Об этом информирует ТСН.

К Гладосово, что недалеко от оккупированной Горловки, ведут несколько проселочных дорог однако, когда идет дождь, село от большой земли фактически отрезает. Одна дорога и несколько десятков домов - это и весь поселок Гладосово.

Красные метки на воротах означают, что во дворах до сих пор кто-то живет, но домов с такими метками осталось не более четырех. В Гладосово сейчас насчитывается менее десяти местных.

Одна из жительниц, Мария Андреевна дружит с украинскими военными. Говорит, они ей уже стали как сыновья. Уехать не имеет возможности, потому оставалась в селе, даже когда в 2014-м их оккупировали боевики.

Однако военные не дают в обиду украинцев. Позиции бойцов сразу за селом и они чувствуют свою ответственность за спокойствие и безопасность всех, кто за их спинами. "Снайперки, бывает, пробивают. С ПКМом простреливают. Ночью они боятся, что мы придем в гости к ним, потому они с перепугу по кустам стреляют", - говорит военнослужащий с позывным "Яша".

Днем на противоположной стороне оккупанты укрепляются и подтягивают технику. Враг пытается вести себя осторожно и придерживается определенной тактики. Солдаты чувствуют, что их боятся, однако расслаблятся не планируют. Они планируют вернуть украинцам их земли и для этого готовы сделать все, что от них зависит.

Видео: (YouTube/ТСН)

Напомним, что ранее "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе.

Сообщалось о том, что украинские военные на Донбассе провели около Екатериновки операцию по обезвреживанию снайперов боевиков.

Мы также писали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Горловки.