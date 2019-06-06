Вночі вони бояться: українські військові загнали окупантів у кут

Українські військові загнали окупантів в кут, незважаючи на те, що протягом останніх діб вони атакували зміцнення 16 разів на Донбасі. Про це інформує ТСН.

До Гладосово, що недалеко від окупованій Горлівки, ведуть кілька сільських доріг однак, коли йде дощ, село від великої землі фактично відрізає. Одна дорога та кілька десятків будинків - це і все селище Гладосово.

Червоні мітки на воротах означають, що у дворах досі хтось живе, але будинків з такими мітками залишилося не більше чотирьох. У Гладосово зараз нараховується менше десяти місцевих.

Одна з мешканок, Марія Андріївна товаришує з українськими військовими. Каже, вони їй вже стали наче сини. Виїхати не має можливості, бо залишалася в селі, навіть коли в 2014-му їх окупували бойовики.

Однак військові не дають в образу українців. Позиції бійців відразу за селом і вони відчувають свою відповідальність за спокій і безпеку всіх, хто за їхніми спинами. "Снайперки, буває, пробивають. З ПКМом прострілюють. Вночі вони бояться, що ми прийдемо в гості до них, тому вони з переляку по кущах стріляють", - каже військовослужбовець з позивним "Яша".

Вдень на протилежній стороні окупанти зміцнюються і підтягують техніку. Ворог намагається вести себе обережно і дотримується визначеної тактики. Солдати відчувають, що їх бояться, проте розслаблятися не планують. Вони планують повернути українцям їхні землі і для цього готові зробити все, що від них залежить.

Відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що раніше "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі.

Повідомлялося про те, що українські військові на Донбасі провели близько Катериновки операцію зі знешкодження снайперів бойовиків.

Ми також писали про те, що Збройні сили України завдали нищівного удару по противнику в районі Горлівки.