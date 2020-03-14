Нічний голод: як припинити набіги на холодильник перед сном

Як перестати їсти вночі (Колаж РБК-Україна)

Дієтолог розповіла, про що сигналізує почуття голоду перед сном і як від нього позбутися

Переїдання – одна з основних причин поганого сну, а також проблем зі здоров'ям всього організму. Дієтологи рекомендують збалансувати режим харчування і відмовитися від перекусів, щоб ввечері почуття голоду не застало зненацька.

Якщо хочеться з'їсти щось висококалорійне і жирне, то не варто ставити жорсткі обмеження – дієтологи радять навіть шкідливі продукти дозволяти собі, але тільки в першій половині дня і в невеликій кількості.

"Вирішіть для себе, що "заборонених" продуктів не. Нехай вони будуть у вашому житті, але все ж не більше 10% від загального обсягу їжі. Тобто, той же шматочок тортика, але не два чи три, а один", - пояснила дієтолог Людмила Денисенко в коментарі для "КП в Україні".

Вона дала рекомендації про те, як обдурити організм і уникнути вечірнього переїдання перед сном.

Випити води. Якщо дуже хочеться їсти, можна випити склянку звичайної прохолодної води. Пити потрібно повільно, невеликими ковтками. Часто організм подає сигнали про те, що йому потрібна рідина, а людина їх трактує, як сигнали про голод.

Використовуйте аромати. Для того, щоб знизити відчуття голоду, можна використовувати різні аромати, які сприяють зниженню апетиту. Це лаванда, запахи хвої, цитруса, а також пряні – чебрець, аніс, базилік, гвоздика, імбир, кориця, мускатний горіх, розмарин. Вечорами можна вдихати аромаолію, щоб збити почуття голоду.

Займіть руки. Часто почуття голоду виникає від того, що людина байдикує або весь вечір дивиться ТБ. Під час такого вечора почуття голоду, особливо після 22:00 посилюється. Варто замінити засипання перед телевізором на щось більш корисне – вишивання хрестиком, в'язання, розгадування кросвордів, настільні ігри, читання, розгадування головоломок.

Не нервувати перед сном. Перед сном не варто активно серфіти новинні сайти та читати новини в соціальних мережах, а також дивитися новини по ТБ. Для того, щоб сон був спокійним – варто прийняти розслаблюючу ванну, випити чаю з ромашкою або м'ятою, подивитися легку комедію або пограти з домашніми тваринами. Важливо дотримуватися режиму і вкладатися спати в певний час, наприклад, о 23:00. Як стверджують учені, саме в цей час знижується вироблення гормону греліну, який відповідає за відчуття голоду.

Почистьте зуби. Перед сном обов'язково потрібно почистити зуби та, за необхідності, пройтися зубною ниткою. Витрачені зусилля не захочеться вбивати ще одним вечірнім перекусом. А якщо зубна паста м'ятна, то це переб'є почуття голоду.

Випийте склянку молока з корицею. Фахівці рекомендують використовувати на ніч також кефір або ряжанку. У напій можна додати куркуму, корицю або мелений імбир. Кориця ефективно знімає почуття голоду. Також можна додати чайну ложку меду, щоб заповнити кількість глюкози.

Дієтолог зазначив, що якщо всі перераховані вище засоби не допомогли, то можна зробити тост з нежирним м'ясом або з'їсти хлібець зі шматочком сиру. Вона також додала, що є п'ять основних причин нічного голоду:

1. Хвороби шлунка. У деяких захворювань тягуче почуття під ложечкою – симптом. Варто відвідати фахівця.

2. Строгі дієти. Організм не отримує достатньо поживних речовин і до вечора вимагає поповнення енергії.

3. Неповноцінне харчування протягом дня. Якщо вдень був пропущений обід або не було сніданку, то до вечора організм спробує надолужити.

4. Самотність. Психологічне напруження, депресія, стреси - одні з найчастіших причин вечірнього голоду. Людина схильна заїдати психологічні проблеми, що накопичилися.

5.Звичка багато їсти. Якщо протягом дня є не три рази, а постійно перекушувати та у великій кількості, то і ввечері організм буде вимагати продовження бенкету.