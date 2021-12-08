Ночь редиса, зомби-конь и ролики с петардами: 13 самых странных рождественских традиций в мире

Эль Каганер, какающий мальчик (Испания)

Статуэтка в форме мальчика, который испражняется, является обычной и даже обязательной частью декора Рождественского вертепа - сцены рождения Иисуса, и считается праздничной традицией в Каталонии, Андорре и южной Франции

Считается, что традиция конструировать таких "серунов" зародилась в конце XVII или начале XVIII века. Дословно "Эль Каганер" переводится как "тупица", а изображают персонажа в виде присевшего паренька-крестьянина в традиционной каталонской красной шапочке со спущенными штанами, который справляет нужду.

Некоторые утверждают, что гадящий мальчик символически удобряет землю. Другие говорят, что он предназначен в качестве лукавого комментария по социальным и политическим вопросам.

Каталонская фигурка Эль Каганера (фото: Shutterstock)

Рождественское полено Тио де Надаль (Испания)

Еще одна особенность при праздновании Рождества в Испании - это антропоморфное бревно под названием Tió de Nadal, с которым начиная с 8 декабря, с праздника Непорочного зачатия, дети возятся и за которым ухаживают в течение месяца. Полый внутри пенек или полено с деревянными ножками и нарисованной мордочкой укрывают на ночь одеялом, чтобы согреть, и "кормят" вкуснятиной, чтобы он не умер с голоду.

В рождественское утро полено ставят возле камина, и дети поют особенную ​​песню, ударяют по нему палкой и требуют подарки. Родители отсылают своих чад под каким-то предлогом, и когда они возвращаются - комната заполнена вкусностями!

Рождественское бревно Тио де Надаль (фото: Shutterstock)

Бефана, рождественская ведьма (Италия)

5 января в Италии детей после Рождества навещает ведьма с добрым сердцем Бефана. Она очень похожа на Санту - летает всю ночь на своей метле, проникает через дымоход и дарит сладости и подарки хорошим мальчикам и девочкам, а непослушным оставляет уголь. В отличие от Санта-Клауса, Бефана предпочитает вино и колбасу вместо молока и печенья.

По легенде, Бенфану пригласили сопровождать трех мудрецов, которые отправились засвидетельствовать рождение Иисуса, но она им отказала, так как была занята домашними хлопотами и уборкой. Позже ведьма передумала и пошла искать Мессию, но найти не смогла, и с тех продолжает Его поиски.

Женщина в костюме ведьмы Бенфаны в Италии (фото: ic.pics.livejournal.com)

Прячь метлу! (Норвегия)

В этой скандинавской стране бытует традиция, которая корнями восходит к языческим суевериям, прятать веники и метлы в домах в канун Рождества.

Норвежцы считают, что если этого не сделать, ведьмы обязательно украдут эти метлы и улетят в зимнюю ночь, чтобы заняться злодеяниями на весь рождественский период.

Норвежцы прячут веники и метлы от ведьм в канун Рождества (фото: Shutterstock)

Поедание цыплят KFC (Япония)

В Японии, где христианство не так распространено, 25 декабря начинается массовое посещение общепитов сети KFC или заказы их фирменного блюда - жареных курочек. Нужно сказать, что традиция эта настолько серьезная, что сеть ресторанов быстрого питания генерирует 5% своего годового бизнеса в эту дату.

Вообще же тренд начался с маркетинга, когда в 1970 году менеджер первого KFC в Японии начал рекламировать жареную курицу как способ провести традиционный праздник в западном стиле. Идея получила огромную популярность в стране восходящего солнца.

В Японии неизменный атрибут Рождества - еда сети KFC (фото: Getty Images)

Массовые салюты и катание на роликах (Венесуэла)

В Венесуэле Рождество празднуют весело, громко, и на скорости. С самого праздничного утра люди зажигают петарды, чтобы всех разбудить, затем массово берут роликовые коньки и мчат на мессу. После всех молитв семьи и друзья собираются вместе, чтобы танцевать, угощаться и сочинять музыку.

Считается, что традиция катания на коньках зародилась в Южном полушарии как реакция на катание на санках и стала настолько популярной, что улицы Каракаса, столицы Венесуэлы, закрыты для движения в рождественское утро, чтобы обезопасить фигуристов.

Катание на роликах на Рождество в Венесуэле (фото: Shutterstock)

Рождественские пикники (ЮАР)

Христиане Южной Африки устраивают на Рождество вылазки на природу для пикников и барбекю, с салютами и развлечениями, отдыхают в парках и катаются на аттракционах.

Аттракционы и барбекю с пикниками на Рождество в ЮАР (фото: Shutterstock)

Рождество Дональда Дака (Швеция)

В Швеции ни одно Рождество не обходится без телевизионного обращения Дональда Дака с трансляцией мультфильмов. Днем в канун Рождества вся нация собирается у своих телевизоров, чтобы посмотреть Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul; то есть "Дональд Дак и его друзья желают вам счастливого Рождества" - сборник диснеевских мультфильмов 30-х, 40-х и 50-х годов.

Насколько такая традиция чтится шведами, красноречиво указывает факт, что в прошлом году поздравление Дональда Дака смотрели 4,5 миллиона человек (население Швеции - 10,3 миллиона), что сделало "утиное поздравление" самой большой трансляцией в истории страны.

Рождественское поздравление от Дональда Дака в Швеции (фото: Shutterstock)

Крампус (Австрия)

Из-за достаточного распространения фигуры Крампуса в кинематографе, этот второстепенный персонаж легенды о Санта-Клаусе в австрийском фольклоре уверенно расширяет свое присутствие в поп-культуре за последнее десятилетие.

Грозный покрытый шерстью рогатый недружелюбный огромный эльф бьет непослушных детей палками, в то время как Санта щедро одаривает верующих подарками и сладкими угощениями.

Человек переодетый в Крампуса в австрийском Зальцбурге (фото: MatthiasKabel)

Йольский кот и Святочные парни (Исландия)

В Исландии Рождеством правит Йолакеттуринн - гигантский черный святочный кот, который бродит по сельской местности во время Йоля (Святок) и пожирает всех, кто не обзавелся новой одеждой. Кстати, живет чудовище из семейства кошачьих, как гласят легенды, в одной пещере с великаншей-людоедкой Грилой, которая похищает непослушных детей, ее ленивым мужем Леппалуди и их сыновьями Йоласвейнарами (исландскими Сантами).

Бытует мнение, что легенда о Йольском котяре была придумана фермерами, чтобы напугать своих рабочих, дабы они завершили свою работу к Рождеству.

Еще в исландских рождественских верованиях помимо кота-великана людям угрожают Йоласвейнары - 13 святочных парней, которые в период праздников ходят по селам, хулиганят и проказничают, похищают продукты.

Йольский кот (фото: Shutterstock)

Ночь редиса (Мексика)

В мексиканском штате Оахака главное рождественское блюдо - это редис, а вообще праздник отмечают 23 декабря под названием Ноче-де-Рабанос - ночь редьки. По традиции, на этих овощах вырезают различные изображения и замысловатые сцены из Библии и современной жизни.

Считается, что обычай зародился в середине XVIII века, когда местных жителей "сразила" редиска у католических монахов на рождественской ярмарке в Оахаке.

Рождественское украшение редиса в Мексике (фото: Shutterstock)

Ряженые

Переодевание с масками и гримом, облачение в наряды фольклорных персонажей и животных, хождение по домам с песнями, поздравлениями и танцами за угощениями - этим украинцев не удивить. Кто же не знает о зимних праздничных колядовании и щедровках, о Маланке?

Но есть, на самом деле, похожие рождественские традиции и в Канаде, Латвии, Ньюфаундленде и Ирландии.

Ряженые на рождественских праздниках (фото: Shutterstock)

Мари Львид, рождественский конь-зомби (Уэльс)

Рождественское валлийское, пришедшее с языческих времен празднование Мари Львид (Mari Lwyd, "серая лошадь") отмечается в канун Нового года. Происходит это так: группа людей облачается как призраки, прикрепляет череп лошади к шесту, украшает его и ходит от дома к дому, распевая традиционную песню - о приглашении войти.

В это время из домов в ответ раздаются рифмующиеся вызовы и оскорбления страшилам и их марионеткам в виде мертвых коней. Так возникает языческий "рэп-баттл", в котором каждая сторона пытается словесно превзойти другую. Если команда "серой лошади" побеждает - их приглашают выпить и поесть. Если выигрывают домовладельцы - призрачный табун отправляется в гости к другим.

Человек в наряде Мари Львид в Уэльсе (фото: Shutterstock)