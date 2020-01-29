Нобелівський комітет назвав Івана Франка росіянином: розгорається скандал

Івана Франка назвали громадянином Росії (колаж: РБК-Україна)

Українського письменника Івана Франка записали в росіяни

Івана Франка назвали громадянином Російської Федерації на сайті Нобелівського комітету. На думку організаторів головної літературної премії, видатний український письменник народився і жив в РФ. Тепер користувачів Facebook запрошують взяти участь у флешмобі "Українці пишуть листа до Нобелівського комітету".

Першим на скандальну помилку звернув увагу Ruslan Muzzle, а також директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз.

Як відомо, Іван Франко у 1916 році був номінантом на Нобелівську премію, але так і не отримав її, в тому числі через свою смерть. На сайті комітету в розділі "Номінанти" є запис про українського письменника, у графі "країна" зазначено "Російська Федерація, зараз Україна".

Івана Франка назвали громадянином Російської Федерації (скрін: old.nobelprize.org)

Але Іван Франко ніколи не був громадянином не те щоб Російської Федерації, але навіть Російської імперії. Народився майбутній письменник у 1856 році в Нагуєвичах Львівської області (тоді Австрійська імперія, яка існувала в 1804-1867 роках), а помер у Львові (тоді вже була двуєдина Австро-Угорська держава (час існування - 1867-1918 роки).

"Так, Іван Франко кілька разів бував в Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні, зокрема, в Києві та Одесі, які тоді були для галичанина "за кордоном"), а також волею долі йому судилося побувати під тимчасовою російською окупацією в захопленому царськими військами під час Першої світової війни Львові (в 1914-1915 рр.). Однак ніколи, повторюю, ніколи! Країною проживання Івана Франка не була Росія (в жодних політичних формах її існування)", - пише директор музею письменника.

Правильним, за словами Тихолоза, було б написати ось так: "Country: AUSTRIA (AT), now UKRAINE (UA)".