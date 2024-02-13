НМТ 2024. З'явилися демонстраційні тести з різних предметів

Де шукати демонстраційні варіанти тестів

Знайти демонстраційні варіанти предметних тестів з різних предметів можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Всі вони опубліковані в окремих pdf-файлах.

На думку експертів, це дозволить зручно пройти тестування всім охочим - навіть за умови повільного інтернету чи браку часу для тривалого перебування за комп'ютером (або іншим гаджетом).

Зазначається, що наприкінці кожного тесту наведено правильні відповіді для самоперевірки.

"Часового обмеження до виконання тестових завдань не буде, тож ви самостійно маєте подбати про визначення тривалості виконання", - нагадали в центрі.

Тести з яких предметів доступні

На сайті УЦОЯО учням доступні демонстраційні варіанти тестів з 12 різних предметів:

українська мова

українська література

математика

історія України

англійська мова

німецька мова

французька мова

іспанська мова

біологія

фізика

хімія

географія

Уточнюється, що під час проходження демонстраційного тесту (як і на реальному тестуванні) можна обирати послідовність виконання завдань, а також за потреби змінювати варіант відповіді.

Крім того, є можливість скористатися "Довідковими матеріалами" з математики, фізики та хімії.

Як відтворити атмосферу тестування

Майбутнім випускникам та іншим школярам, які хочуть перевірити власні знання, радять скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн" - зареєструватися або ж увійти у вже існуючий обліковий запис. Це дозволить:

відтворити атмосферу тестування

ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника (максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ)

потренуватися виконувати завдання

навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм

Для цього у розділі "Курси" потрібно обрати навчальний курс для 10 чи 11 класу, перейти до вкладки "Демонстраційний варіант НМТ-2024", натиснути "Переглянути курс", а потім - "Зареєструйтеся".

"У такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань", - пояснили в УЦОЯО.