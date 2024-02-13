НМТ 2024. Появились демонстрационные тесты по разным предметам

Где искать демонстрационные варианты тестов

Найти демонстрационные варианты предметных тестов по разным предметам можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Все они опубликованы в отдельных pdf-файлах.

По мнению экспертов, это позволит удобно пройти тестирование всем желающим - даже при медленном интернете или нехватке времени для длительного пребывания за компьютером (или другим гаджетом).

В конце каждого теста приведены правильные ответы для самопроверки.

"Временного ограничения к выполнению тестовых заданий не будет, поэтому вы самостоятельно должны позаботиться об определении продолжительности выполнения", - напомнили в центре.

Тесты по каким предметам доступны

На сайте УЦОКО учащимся доступны демонстрационные варианты тестов по 12 различным предметам:

украинский язык

украинская литература

математика

история Украины

английский язык

немецкий язык

французский язык

испанский язык

биология

физика

химия

география

Уточняется, что при прохождении демонстрационного теста (как и на реальном тестировании) можно выбирать последовательность выполнения задач, а также при необходимости изменять вариант ответа.

Кроме того, есть возможность воспользоваться "Справочными материалами" по математике, физике и химии.

Как воспроизвести атмосферу тестирования

Будущим выпускникам и другим школьникам, которые хотят проверить собственные знания, советуют воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн" - зарегистрироваться или войти в уже существующую учетную запись. Это позволит:

воспроизвести атмосферу тестирования

ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика (максимально приближенного к тому, который будет на реальном НМТ)

потренироваться выполнять задания

научиться правильно отмечать ответы на задания разных форм

Для этого в разделе "Курсы" нужно выбрать обучающий курс для 10 или 11 класса, перейти на вкладку "Демонстрационный вариант НМТ-2024", нажать "Просмотреть курс", а затем - "Зарегистрируйтесь".

"Таким образом, вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий", - пояснили в УЦОКО.