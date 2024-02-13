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НМТ 2024. Появились демонстрационные тесты по разным предметам

Пришло время проверить готовность к НМТ 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Демонстрационные варианты предметных тестов - составляющих национального мультипредметного теста (НМТ) - подготовили специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, как украинским выпускникам воспроизвести атмосферу тестирования и проверить собственные знания по разным предметам.

Где искать демонстрационные варианты тестов

Найти демонстрационные варианты предметных тестов по разным предметам можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Все они опубликованы в отдельных pdf-файлах.

По мнению экспертов, это позволит удобно пройти тестирование всем желающим - даже при медленном интернете или нехватке времени для длительного пребывания за компьютером (или другим гаджетом).

В конце каждого теста приведены правильные ответы для самопроверки.

"Временного ограничения к выполнению тестовых заданий не будет, поэтому вы самостоятельно должны позаботиться об определении продолжительности выполнения", - напомнили в центре.

Тесты по каким предметам доступны

На сайте УЦОКО учащимся доступны демонстрационные варианты тестов по 12 различным предметам:

  • украинский язык
  • украинская литература
  • математика
  • история Украины
  • английский язык
  • немецкий язык
  • французский язык
  • испанский язык
  • биология
  • физика
  • химия
  • география

Уточняется, что при прохождении демонстрационного теста (как и на реальном тестировании) можно выбирать последовательность выполнения задач, а также при необходимости изменять вариант ответа.

Кроме того, есть возможность воспользоваться "Справочными материалами" по математике, физике и химии.

Как воспроизвести атмосферу тестирования

Будущим выпускникам и другим школьникам, которые хотят проверить собственные знания, советуют воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн" - зарегистрироваться или войти в уже существующую учетную запись. Это позволит:

  • воспроизвести атмосферу тестирования
  • ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика (максимально приближенного к тому, который будет на реальном НМТ)
  • потренироваться выполнять задания
  • научиться правильно отмечать ответы на задания разных форм

Для этого в разделе "Курсы" нужно выбрать обучающий курс для 10 или 11 класса, перейти на вкладку "Демонстрационный вариант НМТ-2024", нажать "Просмотреть курс", а затем - "Зарегистрируйтесь".

"Таким образом, вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий", - пояснили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы рассказывали, как и когда будет проходить национальное мультипредметное тестирование в текущем году.

Читайте также, как украинские выпускники будут сдавать НМТ 2024 за границей.

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