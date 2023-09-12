Як отримати 600 балів на НМТ: випускник розповів про власну методику

Нікіта Арський - киянин і у 2023 році за підсумками НМТ він отримав максимальні 600 балів. Він стверджує, що до тестування готувався буквально кілька тижнів та використав власну методику.

Що допомогло Нікіті здобути максимальний бал з НМТ, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Що відомо про Нікіту Арського

Киянин успішно здобув освіту у спеціалізованій школі І-III ступеня з поглибленим вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі, а потім - в українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За словами Нікіти, його серце "належить" математиці, якою він цікавиться з дитинства і з якою хоче пов'язати своє майбутнє. За час навчання він встиг стати переможцем різноманітних математичних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідних робіт у Малій академії наук України, а також взяти участь у конкурсі молодих вчених Європейського Союзу EUCYS 2022 року.

Він любить життєві головоломки, наукові завдання та не представляє своє життя без вирішення різних завдань.

У 2023 році на НМТ він отримав максимальні 600 балів за всі три предмети – з української мови, математики та англійської мови.

Яку методику використав Нікіта

На питання про те, як на добре здати всі предмети НМТ, Нікіта відповів так:

"Всі три предмети я добре знав завжди, а безпосередньо до тесту готувався протягом двох тижнів".

Найефективнішим способом підготовки він вважає проходження тестів НМТ та ЗНО минулих років. Але водночас він радить майбутнім випускникам не зубрити правила, наприклад, з української мови, а просто використовувати їх у повсякденному житті.

Нікіта впевнений, що у такий спосіб їх вийде не лише легше запам'ятати, а й освоїти українську мову на високому рівні вийде швидше. А ще він поділився хитрим правилом.

"Якщо якесь правило у вас постійно забувається, спробуйте незадовго до іспиту (наприклад, перед виходом з дому) його прочитати ще раз. На час тесту ви точно зможете протримати це правило в голові", - рекомендує випускник.

Ще він радить на НМТ обов'язково дочитувати кожне завдання до кінця.

"На тестуванні слід обов'язково читати тексти завдань до кінця. Якщо в тестовому завданні ви знайшли варіант, який, на вашу думку, є правильним, прочитайте решту теж, щоб переконатися, що вони точно не підходять", - радить Нікіта.