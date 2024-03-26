Вступна кампанія 2024: з'явилися вагові коефіцієнти для кожної спеціальності

Які вагові коефіцієнти для кожної спеціальності

Для конкурсного відбору будуть зараховуватися бали НМТ з української мови (перший предмет), математики (другий предмет), історії України (третій предмет) та одного предмета на вибір вступника.

Для тих, хто вступатиме на творчі або спортивні спеціальності зараховуватимуть результати творчого конкурсу.

Наголосимо, що будь-яка комбінація обраних вступником предметів надасть можливість вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав.

На що зважати при виборі четвертого предмета

Експерти наголошують, що вибираючи четвертий предмет для НМТ, вступнику необхідно зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуться для кожної зі спеціальностей.

Річ у тім, що результати з предметів НМТ мають більшу вагу при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Це означає, що при вступі на правничий напрям найбільшу вагу матиме результат з іноземної мови, при вступі на ІТ-спеціальності - з фізики, а при вступі на медичні спеціальності - результат з біології тощо.

Вступникам варто заздалегідь ознайомитись із ваговими коефіцієнтами. Так вони зможуть визначити, результати якого предмета є пріоритетними для вступу на конкретну спеціальність.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів НМТ і творчого конкурсу

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів НМТ і творчого конкурсу (скриншот)