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Вступительная кампания 2024: появились весовые коэффициенты для каждой специальности

Обнародовали весовые коэффициенты для каждого предмета НМТ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки Украины обнародовало значение весовых коэффициентов по каждому предмету НМТ, которые будут применяться для всех специальностей при поступлении в ЗВО в 2024 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта".

Какие весовые коэффициенты для каждой специальности

Для конкурсного отбора будут засчитываться баллы НМТ по украинскому языку (первый предмет), математике (второй предмет), истории Украины (третий предмет) и одного предмета по выбору поступающего.

Для тех, кто будет поступать на творческие или спортивные специальности, будут засчитывать результаты творческого конкурса.

Отметим, что любая комбинация избранных поступающим предметов позволит поступить на любую специальность с тем предметом, который он выбрал.

Что учитывать при выборе четвертого предмета

Эксперты отмечают, что выбирая четвертый предмет для НМТ, поступающему необходимо учитывать установленные МОН коэффициенты, применяемые для каждой из специальностей.

Дело в том, что результаты по предметам НМТ имеют больший вес при поступлении на родственную предмету специальность.

Это означает, что при поступлении на юриспруденцию наибольший вес будет иметь результат по иностранному языку, при поступлении на ИТ-специальности - по физике, а при поступлении на медицинские специальности - результат по биологии и т .д.

Поступающим следует заранее ознакомиться с весовыми коэффициентами. Так они смогут определить, результаты какого предмета приоритетны для поступления на конкретную специальность.

Весовые коэффициенты оценок по предметам НМТ и творческому конкурсу

Весовые коэффициенты оценок по предметам НМТ и творческому конкурсу (скриншот)

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