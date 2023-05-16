НМТ 2023: стало відомо, коли школярі дізнаються дату та місце проведення

Точні дати

З її слів, запрошення можна буде отримати 25-26 травня через свій персональний кабінет учасника тестування.

У запрошенні буде вказано точну дату проходження тестування та адресу екзаменаційного центру, де учасник візьме участь у НМТ.

Основна сесія тестування відбудеться у період із 5 по 23 червня.

Офіційні результати НМТ учасники тестування дізнаються до 28 червня у своєму персональному кабінеті.

Особливості проведення

Національний мультитест випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ВЕЦ). ВЕЦ буде створено в Україні та в деяких країнах, де найбільше переселенців.

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. З них два обов'язкові предмети – українська мова та математика, а третя – на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська), біологія, фізика, хімія.

Усього на складання тесту з трьома блоками виділяється 180 хвилин. Абітурієнти самі розподіляють цей час між предметами.

Важливо, що завдань із відкритою формою відповіді у НМТ 2023 року не буде. Але будуть завдання з короткою формою відповіді, де замість пробілу потрібно вписати чи слово.