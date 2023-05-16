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НМТ 2023: стало известно, когда школьники узнают дату и место проведения

Когда абитуриенты получат приглашение на НМТ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине участники национального мультипредметного теста совсем скоро получат приглашение. Произойдет это за 10 дней до начала основной сессии.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет Освіта.ua.

Точные даты

По ее словам, приглашение можно будет получить 25-26 мая через свой персональный кабинет участника тестирования.

В приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник примет участие в НМТ.

Основная сессия тестирования состоится в период с 5 по 23 июня.

Официальные результаты НМТ участники тестирования узнают до 28 июня в своем персональном кабинете.

Особенности проведения

Национальный мультитест выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений - временных экзаменационных центрах (ВЭЦ). ВЭЦ будут созданы в Украине и в некоторых странах, где больше всего переселенцев.

НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Из них два обязательных предмета - украинский язык и математика, а третий - на выбор: история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Всего на сдачу теста с тремя блоками выделяется 180 минут. Абитуриенты сами распределяют это время между предметами.

Важно, что задач с открытой формой ответа в НМТ 2023 года не будет. Но будут задачи с короткой формой ответа, где вместо пробела нужно вписать число или слово.

Ранее мы сообщали, как за месяц можно подготовиться к НМТ.

Также мы писали, как украинским выпускникам составить НМТ за границей.

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