НМТ 2023: стало известно, когда школьники узнают дату и место проведения

Точные даты

По ее словам, приглашение можно будет получить 25-26 мая через свой персональный кабинет участника тестирования.

В приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник примет участие в НМТ.

Основная сессия тестирования состоится в период с 5 по 23 июня.

Официальные результаты НМТ участники тестирования узнают до 28 июня в своем персональном кабинете.

Особенности проведения

Национальный мультитест выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений - временных экзаменационных центрах (ВЭЦ). ВЭЦ будут созданы в Украине и в некоторых странах, где больше всего переселенцев.

НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Из них два обязательных предмета - украинский язык и математика, а третий - на выбор: история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Всего на сдачу теста с тремя блоками выделяется 180 минут. Абитуриенты сами распределяют это время между предметами.

Важно, что задач с открытой формой ответа в НМТ 2023 года не будет. Но будут задачи с короткой формой ответа, где вместо пробела нужно вписать число или слово.