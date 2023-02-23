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НМТ 2023: стало відомо, які предмети будуть обов‘язковими

Які предмети обов'язкові для складання НМТ (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

У 2023 році українські абітурієнти складатимуть іспити у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ), серед яких обов'язковими є математика та українська мова. Третій предмет вступник може обрати самостійно.

Про це повідомив міністр науки та освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Які предмети складатимуть абітурієнти

"Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА (державна підсумкова атестація - ред.). Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ", - повідомив Шкарлет.

Він також додав, що тест складатиметься з 3 предметів: два обов'язкових та один на вибір. Серед обов'язкових для складання - українська мова та математика.

Третій предмет вступник може обрати серед переліку:

  • історія України
  • іноземна мова
  • біологія
  • фізика
  • хімія

Як буде проходити вступ 2023

У тестах НМТ будуть використані завдання, розроблені для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), тому й готуватися варто за відповідною програмою.

Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ не пізніше травня 2023 року. Усі учасники зможуть з ними ознайомитися.

За кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.

Раніше ми розповідали, який буде механізм вступу на магістратуру у 2023 році.

Читайте також, чи будуть учні 4 та 9 класів складати ДПА.

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