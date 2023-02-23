НМТ 2023: стало відомо, які предмети будуть обов‘язковими

Які предмети складатимуть абітурієнти

"Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА (державна підсумкова атестація - ред.). Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ", - повідомив Шкарлет.

Він також додав, що тест складатиметься з 3 предметів: два обов'язкових та один на вибір. Серед обов'язкових для складання - українська мова та математика.

Третій предмет вступник може обрати серед переліку:

історія України

іноземна мова

біологія

фізика

хімія

Як буде проходити вступ 2023

У тестах НМТ будуть використані завдання, розроблені для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), тому й готуватися варто за відповідною програмою.

Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ не пізніше травня 2023 року. Усі учасники зможуть з ними ознайомитися.

За кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.