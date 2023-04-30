НМТ 2023: скільки балів мінімально треба набрати з кожного предмету

Коефіцієнти для спеціальностей при вступі

Цьогоріч вступники складатимуть 3 предмети: два обовʼязкові - українська мова і математика, один на вибір - історія України, біологія, фізика, хімія чи іноземна мова.

При виборі третього предмета вступникам потрібно зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуться для кожної зі спеціальностей. Вони надають результатам НМТ більшої ваги при вступі на спеціальність, споріднену до вибіркового предмета.

Наприклад на економічний напрям найбільшу вагу матиме результат з математики, при вступі на психологію - з математики і біології, при вступі на IT-спеціальності - з фізики тощо.

Переглянути всі вагові коефіцієнти можна за посиланням.

Скільки балів потрібно набрати мінімально

У 2023 році вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ. Загальним порогом вважається 100 балів із 200 можливих на мультитесті.

Мінімальні прохідні бали для кожного предмету:

українська мова - мінімум 5 тестових балів (з 45 можливих);

- мінімум 5 тестових балів (з 45 можливих); математика - мінімум 4 тестові бали (з 32 можливих);

- мінімум 4 тестові бали (з 32 можливих); історія України - мінімум 6 тестових балів (з 54 можливих);

- мінімум 6 тестових балів (з 54 можливих); біологія - мінімум 5 тестових балів (з 46 можливих);

- мінімум 5 тестових балів (з 46 можливих); фізика - мінімум 4 тестові бали (з 32 можливих);

- мінімум 4 тестові бали (з 32 можливих); хімія - мінімум 4 тестові бали (з 40 можливих);

- мінімум 4 тестові бали (з 40 можливих); іноземна мова - мінімум 4 тестові бали (з 32 можливих).

Для вступу на більшість спеціальностей достатньо набрати 130 балів, для спеціальностей "Право" та "Міжнародні відносини" - 140 балів, а для "Медицини" та "Стоматології" - 150 балів.