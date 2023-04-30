НМТ 2023: сколько баллов минимально нужно набрать по каждому предмету

Коэффициенты для специальностей при поступлении

В этом году абитуриенты будут сдавать 3 предмета: два обязательных - украинский язык и математика, один по выбору - история Украины, биология, физика, химия или иностранный язык.

При выборе третьего предмета следует учитывать установленные МОН коэффициенты, которые будут применяться для каждой из специальностей. Они придают результатам НМТ большее значение при поступлении на специальность, родственную выбранному предмету.

Например, на экономическое направление наибольшее значение будет иметь результат по математике, при поступлении на психологию - по математике и биологии, при поступлении на IT-специальности - по физике и т.д.

Просмотреть все коэффициенты можно по ссылке.

Сколько баллов нужно набрать минимально

В 2023 году абитуриент должен набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ. Общим порогом считается 100 баллов из 200 возможных.

Минимальные проходные баллы для каждого предмета:

украинский язык - минимум 5 тестовых баллов (из 45 возможных);

- минимум 5 тестовых баллов (из 45 возможных); математика - минимум 4 тестовых балла (из 32 возможных);

- минимум 4 тестовых балла (из 32 возможных); история Украины - минимум 6 тестовых баллов (из 54 возможных);

- минимум 6 тестовых баллов (из 54 возможных); биология - минимум 5 тестовых баллов (из 46 возможных);

- минимум 5 тестовых баллов (из 46 возможных); физика - минимум 4 тестовых балла (из 32 возможных);

- минимум 4 тестовых балла (из 32 возможных); химия - минимум 4 тестовых балла (из 40 возможных);

- минимум 4 тестовых балла (из 40 возможных); иностранный язык - минимум 4 тестовых балла (из 32 возможных).

Для поступления на большинство специальностей достаточно набрать 130 баллов, для специальностей "Право" и "Международные отношения" - 140 баллов, а для "Медицины" и "Стоматологии" - 150 баллов.