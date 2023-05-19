НМТ 2023: яку серйозну перевірку доведеться пройти усім учасникам
В Україні учасників національного мультипредметного тесту можуть перевіряти під час оцінювання. Зокрема, чи є в учнів заборонені технічні засоби.
Про це повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, пише Освіта.ua.
До чого учасники повинні бути готові
Український центр оцінювання якості освіти може перевіряти учасників під час НМТ-2023, чи є в них заборонені технічні засоби. Ці заходи мають запобігти списуванню під час тестування.
Учні не мають права брати із собою в аудиторію заборонені технічні засоби.
За словами Тетяна Вакуленко, ця перевірка має стати додатковим мотиватором для того, аби не ризикувати результатами тестування.
"Ми можемо це робити. І це є однією з причин, чому варто дуже уважно слухати інструктора і коли він повідомить, що мобільні телефони і електронні пристрої варто покласти у відповідні місця - то варто зробити це", - додала вона.
Важливо, що у разі вилучення в учасника НМТ навушників чи флешок, йому не дозволять завершити тестування і його результати анулюються.
Коли відбудеться тестування
Іспити будуть складати у дві сесії:
- основна: 5 червня - 23 червня;
- додаткова: 11-24 липня.
Результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 28 червня 2023 року, а додаткової сесії - до 29 липня 2023.
Також не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення основної сесії для зареєстрованих учасників буде можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, в яких буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.
Раніше ми повідомляли, скільки балів мінімально треба набрати з кожного предмету на НМТ.
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